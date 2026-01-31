- Дата публікації
- Укрaїнa
- 172
- 1 хв
До -25 градусів: до України суне аномальний холод: скільки днів треба "протриматися"
Синоптикиня Діденко попередила про екстремальне похолодання в Україні у наступні 4 дні.
Лютий в Україні розпочнеться такими ж лютими морозами.
Якою буде погода в Україні у перші дні лютого, розповіла синоптикиня Наталія Діденко.
Вона закликала українців готуватися до сильних морозів. Вже найближчої ночі очікується -18-23.
На півночі та заході подекуди -23-25 градусів, вдень у неділю, 1 лютого — 12-17 градусів морозу.
На півдні України цієї ночі -10-15, завтра вдень -5-10 градусів.
«Завтра повсюди без опадів, бо ж — антициклон. Ясне небо найближчої ночі сприятиме додатковому охолодженню повітря», — зазначила Діденко.
Погода у Києві
У Києві завтра також очікуються сильні морози.
За словами синоптикині, найближчої ночі в столиці -20-22, завтра вдень близько -15, але пізнього вечора в неділю у Києві вже може сягнути до -25 градусів морозу.
Діденко уточнює, що ці морози триватимуть кілька днів і послабшають вже з другої половини наступного тижня — десь приблизно від 5 лютого.
«Треба протриматися фактично чотири дні», — підсумувала вона.
Раніше синоптики попередили про люті морози в Україні, через які оголошено червоний рівень небезпеки.