До -25 градусів: до України суне аномальний холод: скільки днів треба "протриматися"

Прогноз погоди на 1-5 лютого / © ТСН

Реклама

Лютий в Україні розпочнеться такими ж лютими морозами.

Якою буде погода в Україні у перші дні лютого, розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

Вона закликала українців готуватися до сильних морозів. Вже найближчої ночі очікується -18-23.

Реклама

На півночі та заході подекуди -23-25 градусів, вдень у неділю, 1 лютого — 12-17 градусів морозу.

На півдні України цієї ночі -10-15, завтра вдень -5-10 градусів.

«Завтра повсюди без опадів, бо ж — антициклон. Ясне небо найближчої ночі сприятиме додатковому охолодженню повітря», — зазначила Діденко.

Погода у Києві

У Києві завтра також очікуються сильні морози.

Реклама

За словами синоптикині, найближчої ночі в столиці -20-22, завтра вдень близько -15, але пізнього вечора в неділю у Києві вже може сягнути до -25 градусів морозу.

Діденко уточнює, що ці морози триватимуть кілька днів і послабшають вже з другої половини наступного тижня — десь приблизно від 5 лютого.

«Треба протриматися фактично чотири дні», — підсумувала вона.

Раніше синоптики попередили про люті морози в Україні, через які оголошено червоний рівень небезпеки.