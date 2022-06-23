До 250 тис.гривень на власну справу зможуть отримати українці від уряду

До 250 тис.гривень на власну справу зможуть отримати українці від уряду

Уряд України запускає програму єРобота, - держава надаватиме гранти на суму до 250 тисяч грн на новий бізнес.

Денис Шмигаль заявив, що уряд почав реалізацію нового проєкту з грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Важливою складовою всіх програм у рамках проєкту повинно стати створення нових робочих місць та можливість онлайн-оформлення заяв на отримання грантів. Всі програми об’єднані під загальною назвою "єРобота".

Планується видати 20 тис.таких грантів за рік. За словами Дениса Шмигаля йдеться про можливість запустити будь-який мікробізнес, як то пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо.

Як отримати грант

Взяти участь може будь-який українець, який не працює на інших підприємствах та не веде інший бізнес.

Потрібно буде подати заявку через портал Дія чи відділення "Ощадбанку", додавши до заявки бізнес-план.

Протягом 10 робочих днів фахівці Ощадбанку та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проєкту.

Якщо проєкт відповідає критеріям програми, кошти будуть перераховані на окремий рахунок.

Держава надає грант не готівкою, а на окремий банківський рахунок. З цього рахунку можна купити обладнання, сировину, матеріали, інструменти, частково оплатити оренду. "Витратити ці кошти за нецільовим призначенням не вийде", - додав Шмигаль

Крім цього, нові підприємці зможуть отримати пільгові кредити за програмою "5-7-9" у розмірі до 2,5 млн грн, які можна витратити на будівництво чи реконструкцію приміщень, придбання додаткового обладнання, фінансування оборотного капіталу.

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