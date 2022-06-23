Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

До 250 тис.гривень на власну справу зможуть отримати українці від уряду

Дата публікації
Перегляди
87
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
До 250 тис.гривень на власну справу зможуть отримати українці від уряду

Грант на власну спарву від уряду

Уряд України запускає програму єРобота, - держава надаватиме гранти на суму до 250 тисяч грн на новий бізнес.

Денис Шмигаль заявив, що уряд почав реалізацію нового проєкту з грантової безповоротної підтримки нових бізнесів. Важливою складовою всіх програм у рамках проєкту повинно стати створення нових робочих місць та можливість онлайн-оформлення заяв на отримання грантів. Всі програми об’єднані під загальною назвою "єРобота".

Планується видати 20 тис.таких грантів за рік. За словами Дениса Шмигаля йдеться про можливість запустити будь-який мікробізнес, як то пошив одягу і взуття, хімчистка, сервісний чи ремонтний центр, СТО, монтажні роботи тощо.

Як отримати грант

  • Взяти участь може будь-який українець, який не працює на інших підприємствах та не веде інший бізнес. 
  • Потрібно буде подати заявку через портал Дія чи відділення "Ощадбанку", додавши до заявки бізнес-план.
  • Протягом 10 робочих днів фахівці Ощадбанку та Державного центру зайнятості проведуть оцінку проєкту.
  • Якщо проєкт відповідає критеріям програми, кошти будуть перераховані на окремий рахунок.

Держава надає грант не готівкою, а на окремий банківський рахунок. З цього рахунку можна купити обладнання, сировину, матеріали, інструменти, частково оплатити оренду. "Витратити ці кошти за нецільовим призначенням не вийде", - додав Шмигаль

Крім цього, нові підприємці зможуть отримати пільгові кредити за програмою "5-7-9" у розмірі до 2,5 млн грн, які можна витратити на будівництво чи реконструкцію приміщень, придбання додаткового обладнання, фінансування оборотного капіталу.

Читайте також:

Виплати до 33 тисяч гривень від ЮНІСЕФ тепер можуть отримати більша кількість сімей

Робочий день в українців може збільшитись до 12 годин: за яких умов це можливо

Чи зобов'язаний роботодавець повернути зарплату, яку не виплатив у воєнний час

Наступна публікація