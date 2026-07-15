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До +30 майже по всій Україні: синоптикиня назвала регіони, які омине спека
Середина липня принесе українцям теплу погоду без сильних дощів. Істотних опадів в Україні 16 липня не прогнозують.
У четвер, 16 липня, погода в Україні буде переважно сухою. Відчутних опадів синоптики не прогнозують, а денна температура в більшості областей становитиме від +25 до +30 градусів.
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
Погода в Україні
Трохи свіжіше буде у північних і східних регіонах. На Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині вдень очікується +23…+27 градусів.
Погода в Києві
У Києві четвер також мине без суттєвих опадів. Удень повітря прогріється до +26…+27 градусів.
Нагадаємо, раніше Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні погодні явища 15 липня. На Прикарпатті, Закарпатті та південному сході країни прогнозують грози, оголошено I рівень небезпечності (жовтий).