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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
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88
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До +30 майже по всій Україні: синоптикиня назвала регіони, які омине спека

Середина липня принесе українцям теплу погоду без сильних дощів. Істотних опадів в Україні 16 липня не прогнозують.

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Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
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Прогноз погоди

Прогноз погоди / © ТСН

У четвер, 16 липня, погода в Україні буде переважно сухою. Відчутних опадів синоптики не прогнозують, а денна температура в більшості областей становитиме від +25 до +30 градусів.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Погода в Україні

Трохи свіжіше буде у північних і східних регіонах. На Сумщині, Харківщині, Чернігівщині та Полтавщині вдень очікується +23…+27 градусів.

Погода в Києві

У Києві четвер також мине без суттєвих опадів. Удень повітря прогріється до +26…+27 градусів.

Нагадаємо, раніше Український гідрометеорологічний центр попередив про небезпечні погодні явища 15 липня. На Прикарпатті, Закарпатті та південному сході країни прогнозують грози, оголошено I рівень небезпечності (жовтий).

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Дата публікації
Кількість переглядів
88
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