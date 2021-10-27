До 30 тисяч на добу: вчені назвали регіони, які у небезпеці через поширення COVID-19 в Україні

До 30 тисяч на добу: вчені назвали регіони, які у небезпеці через поширення COVID-19 в Україні

В Україні цього тижня вже оновлено рекорд смертності від наслідків коронавірусу.

В Україні протягом останніх двох тижнів захворюваність на коронавірус продовжувала зростати і кількість нових випадків хвороби зросла в 1,5 р., позитивних результатів ПЛР-тестів – у 1,7 р., а нових госпіталізацій – у 1,47 раза. Смертність виросла майже вдвічі та вже перевищила максимуми весняної хвилі на 25%. На початку листопада науковці вже прогнозують до 28 929 нових інфікованих на добу.

Про це йдеться у прогнозі вчених Національної академії наук (НАН).

Як уточнюється, цього тижня в Україні вже оновлено рекорд смертності й очікуються оновлення рекордів щоденних виявлень. Науковці прогнозують, що зростання триватиме ще щонайменше 1 2 тижні навіть за збереження цієї тенденції.

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Наразі середня кількість нових виявлень в Україні збільшилася до 20 411 осіб на день. Але, згідно з прогнозними обчисленнями, вже протягом тижня 3–9 листопада середня кількість нових випадків дорівнюватиме 28 929.

Згідно із розглянутими сценаріями, регіонами з найбільшою очікуваною кількістю інфікованих є Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Одеська, Полтавська, Сумська, Харківська, Херсонська, Хмельницька області та м. Київ.

Національна академія наук України

"За даними МОЗ щодо госпіталізацій серед вакцинованого та невакцинованого населення, інцидентність госпіталізацій серед повністю вакцинованих нижча на 87% порівняно з невакцинованими, а серед частково вакцинованих (однією дозою) – на 62%. Ці показники є оцінками ефективності повної та часткової вакцинації проти госпіталізацій", - йдеться в повідомленні.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо, за кількістю смертей від коронавірусу Україна посідає третє місце у світі та друге в Європі.

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