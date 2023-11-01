До 30-ї річниці «АТБ» випустили лімітовану серію марок, що символізують дух українського народу

Мережа незламності, форпост продовольчої безпеки, лідер і драйвер вітчизняного ритейлу, найбільший роботодавець і платник податків галузі, улюблений магазин з тисячами найменувань гарантовано свіжих продуктів за чесними цінами.

Усе це – «АТБ». Компанія, яка була заснована у перші роки української незалежності на базі кількох гастрономів у Дніпрі, сьогодні є відображенням нашого працелюбства, стійкості, патріотизму, щирості, чесності, волі, а також міці українського характеру.

Саме тому в «АТБ» вирішили присвятити ювілей пам’яті про нашу минувшину, непростому воєнному сьогоденню та сміливим планам на майбутнє.

Мабуть, найбільш наочним прикладом зв'язку різних епох є поштова марка. Ми купуємо марки, аби відправити листи зі щирими словами, думками, спогадами, планами та любов’ю рідним людям.

До тридцятої річниці компанії у співпраці з Укрпоштою було створено спеціальну лімітовану серію марок. Кожна з них розроблена з великою увагою до деталей та відображає головні риси «АТБ» й українського народу. Також на марках надруковано головні слогани сьогодення: «Стійкість», «Допомога», «Міцність», «Дбайливість», «Єдність», «Надійність».

Марки мають зображення в формі пазла, натякаючи на те, що наша сила – у єдності. Лише об'єднавши зусилля, як елементи цієї головоломки, в одну спільну картину, ми станемо непереборною та надпотужною країною, отримаємо омріяну перемогу!

У загальний продаж ці ювілейні марки не потраплять. Вони виготовлені в обмеженій кількості та стануть символічними подарунками шановним партнерам компанії, вчергове підкресливши важливість і цінність співпраці заради добробуту нашої України.

«Коли 30 років тому засновували компанію «АТБ», головною метою було полегшити повсякденне життя наших покупців завдяки доступним цінам і широкому асортименту. Тоді ми навіть не могли уявити, що станемо близькими для кожного українця й українки...» — говорять в «АТБ».

І ці слова підтверджені діями. Станом на сьогодні в різних куточках країни працює 1200 дискаунтерів мережі. За статистикою понад 95 відсотків населення країни має досвід купівлі товарів у магазинах «АТБ». З першого дня війни компанія перейшла на особливий режим роботи, підтримує українських захисників, медиків, рятівників, волонтерів тощо. Загальна сума допомоги від компанії, що є фактично внеском у перемогу, вже перевищує мільярд гривень.

Тож які б труднощі не чекали на нас із вами, в «АТБ» нададуть єдину правильну відповідь: «Разом ми впораємось!»