Від сьогодні можна отримати 300 тисяч гривень на світло і тепло: як це зробити за держпрограмою «СвітлоДім»

Україна запускає програму «СвітлоДім», покликану зробити багатоквартирні будинки більш стійкими до енергетичних викликів. Тепер ОСББ та керуючі компанії зможуть отримати від держави гроші на закупівлю генераторів, акумуляторів, інверторів та сонячних панелей.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За новою програмою, кошти можна отримати швидко та повністю онлайн, а після ухвалення рішення фінансування надходить протягом 48 годин. Прийом заявок відкривається вже від сьогодні, 30 січня.

Що відомо про програму

Головна мета програми — забезпечити безперебійну роботу критично важливих систем у багатоповерхівках: водопостачання, зв’язку, ліфтів, освітлення та теплопостачання, особливо в опалювальний період.

«Важливо не лише відновлювати, а й посилювати домівки людей альтернативними рішеннями», — зазначає Кулеба.

Фінансування надається у розмірі від 100 до 300 тисяч гривень. Сума залежить від поверховості будинку та кількості під’їздів.

На ці кошти мешканці можуть самостійно обрати й придбати необхідне обладнання — від дизельних або бензинових генераторів до сонячних панелей і систем накопичення енергії.

«За надані державою кошти можна придбати генератори, акумулятори, інвертори, сонячні панелі. Люди самі обирають, що саме їм потрібно і в кого купувати. Все онлайн. Без паперів і черг. З чіткими строками ухвалення рішень», — пояснив Кулеба.

На першому етапі «СвітлоДім» запрацює в Києві та Київській області. Водночас у Мінрозвитку громад зазначають: це не короткострокова ініціатива, а довгострокова інвестиція в безпеку людей і енергетичну незалежність житлових будинків.

«СвітлоДім»: як отримати допомогу

Отже, програма працює таким чином:

держава надає грант на автономне електроживлення будинку;

кошти можна витратити на генератори, акумулятори, інвертори, сонячні панелі;

вибір обладнання та постачальника — за заявником;

процес повністю цифровий, без паперових довідок;

після схвалення заявки гроші надходять протягом 48 годин.

Що потрібно зробити:

Підготувати рішення ОСББ або управителя будинку. Подати заявку онлайн через сайт svitlodim.gov.ua. Дочекатися ухвалення рішення комісією при Мінрозвитку. Отримати кошти та закупити необхідне обладнання.

З усіх організаційних питань українці можуть звертатися на урядову гарячу лінію 1545.

