До 3100 гривень на картку: як не втратити грошову виплату в серпні

Доплата

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До Дня Незалежності України окремі категорії громадян отримають разову грошову допомогу. Розмір виплат залежно від статусу особи коливатиметься від 450 до 3100 гривень.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ).

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Пенсіонерам, а також отримувачам житлових субсидій і пільг кошти нарахують повністю автоматично, тоді як іншим категоріям громадян для забезпечення виплати необхідно особисто або онлайн подати відповідну заяву до органів ПФУ.

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Розміри грошових виплат за категоріями

Максимальну суму виплати у 2026 році встановлено на рівні 3100 грн. На її отримання мають право:

особи з інвалідністю внаслідок війни I групи;

громадяни, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною.

Для інших категорій українців передбачено такі обсяги допомоги:

2900 грн — особи з інвалідністю внаслідок війни II групи;

2700 грн — особи з інвалідністю внаслідок війни III групи;

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1000 грн — учасники бойових дій та постраждалі учасники Революції Гідності;

650 грн — члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни;

450 грн — учасники війни, колишні в’язні концтаборів, гетто та інших місць примусового тримання.

Кому виплати прийдуть автоматично

Громадянам, які вже отримують пенсію, щомісячне довічне утримання, житлові субсидії або пільги на оплату ЖКП і при цьому не проходять військову службу, кошти будуть виплачені у серпні безпосередньо разом із відповідними щомісячними нарахуваннями. Звертатися до органів ПФУ їм не потрібно.

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Ветеранам війни, які наразі перебувають на військовій службі, виплати спрямують безпосередньо на рахунки військових частин, установ та організацій, де вони проходять службу. Військовослужбовцям рекомендують переконатися, що за місцем служби наявна інформація про їхній статус ветерана.

Як подати заяву

Особам, які мають право на допомогу, але не є пенсіонерами, пільговиками чи військовослужбовцями, необхідно самостійно подати заяву до ПФУ.

У заяві довільної форми зазначаються документи, що посвідчують особу, номер банківського рахунка, податковий номер (РНОКПП) та реквізити посвідчення ветерана. До заяви додаються копія паспорта та копія посвідчення про статус.

Подати документи можна кількома способами:

особисто — через сервісний центр ПФУ або ЦНАП.

поштою — на адресу територіального органу ПФУ.

онлайн — через вебпортал електронних послуг ПФУ за допомогою КЕП.

Дедлайни для подання документів

Основний термін подання заяв — до 1 серпня 2026 року. Якщо з поважних причин подати заяву вчасно не вдалося, це можна зробити до 1 жовтня 2026 року.

Громадяни, які набудуть відповідного статусу до 24 серпня і не отримають коштів до початку жовтня, матимуть право звернутися із заявою до ПФУ до 1 жовтня та отримати виплату до 1 листопада поточного року.

Нагадаємо, частина українських пенсіонерів має право на щомісячну спеціальну надбавку до основних виплат. 2026 року її розмір становить 5 667 гривень.

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