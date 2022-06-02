До 33° тепла та місцями дощі: прогноз погоди в Україні на п'ятницю, 3 червня

У п'ятницю, 3 червня, в Україні буде тепло, а у східних та південних областях навіть спекотно.
Погода буде мінливо хмарною.
Про це повідомляє Укргідрометцентр.
Так, за прогнозами синоптиків, 3 червня вночі в Україні, крім західних та більшості південних областей, очікується невеликий, місцями помірний короткочасний дощ, вдень у східній частині помірні короткочасні дощі, місцями грози. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура у східних та південних областях вночі 15-20°, вдень 28-33°, на решті території вночі 11-16°, у західних областях місцями 8-10°, вдень 22-27°.
У Києві 3 червня вночі також дощитиме, вдень без опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 13-15°, вдень 24-26°.
Нагадаємо, раніше кліматологиня Світлана Бойченко заявила, що погода в Україні влітку 2022 року буде з такими ж перепадами, як було і взимку 2021-го. За її словами, температура влітку може різко падати і підійматися. Це, своєю чергою, спричинить грози та шквальні вітри.
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