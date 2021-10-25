До 34 000 гривень: назвали суми штрафів для пасажирів автобусів без COVID-документів

У залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність відповідних документів у пасажирів несе перевізник.

В України внесли зміни щодо міжрегіональних перевезень автомобільним транспортом.

Про це повідомляє МОЗ.

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Відтепер відповідальність за наявність документу про щеплення або негативного тесту на COVID-19 під час поїздок автомобільним транспортом між регіонами покладається на пасажирів. За порушення - штраф. Це правило стосується як і регулярних, так нерегулярних перевезень у міжобласному та міжнародному сполученнях. Однак у залізничному та авіатранспорті відповідальність за наявність "ковідних" документів у пасажирів несе перевізник.

У Міністерстві запевнили, ця норма не поширюється на перевезення легковими автомобілями, якщо кількість пасажирів там не більше п’яти (без врахування дітей до 14 років). Водночас дозволяється більша кількість пасажирів за умови, що вони є членами однієї сім’ї. Також ця норма не поширюються на неповнолітніх.

Штрафи для пасажирів за відсутність "ковідних" документів

Відсутність документу про щеплення або негативного тесту у пасажира тягне за собою відповідальність про адміністративні правопорушення. Йдеться про штраф від однієї до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто від 17 000 до 34 000 гривень.

Нагадаємо, що з 21 жовтня набули чинності нові правила міжрегіональних перевезень на жовтому та червоному рівнях епіднебезпеки.

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