До 3400 гривень: в Україні можуть ввести штрафи за порушення комендантської години

Кабінет міністрів України пропонує запровадити штрафи за порушення правил, що діють під час воєнного стану, зокрема за порушення комендантської години.

Відповідний законопроєкт уже зареєстровано у Верховній Раді.

Штрафи за порушення комендантської години

Для фізичних осіб: перебування на вулиці або в громадських місцях у комендантську годину без спецперепустки каратиметься штрафом у розмірі від 850 до 1700 гривень .

У разі повторного порушення протягом року штраф зросте до 1700-3400 гривень.

Законопроєкт передбачає винятки. Штрафи не застосовуватимуться до людей, які перебувають на вулиці під час повітряної тривоги, прямуючи до укриттів, а також у випадках, пов’язаних із наданням медичної допомоги, рятуванням людей чи майна.

Відповідальність за перебування в зонах евакуації

Окрім того, документ встановлює покарання за в’їзд або перебування у населених пунктах, де проводиться обов’язкова евакуація:

За перше порушення штраф становитиме від 510 до 850 гривень .

При повторному порушенні протягом року сума штрафу збільшиться до 1700-3400 гривень.

Законопроєкт поки що очікує на розгляд та ухвалення народними депутатами.

Нагадаємо, в Україні планують впровадити відповідальність за порушення комендантської години. Не виключено, що це може бути введення штрафів, але їхній розмір публічно поки не озвучували. Не виключається, що поліцію наділять повноваженнями затримувати порушників.