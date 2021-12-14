До 4 тисяч грн: названо ціни на цьогорічні новорічні ялинки в Україні

Купуючи ялинку, треба перевіряти її легальність.
Ялинка, висотою 1 метр, до Нового року-2022 у державних лісгоспах України коштуватиме в межах 70-100 грн із ПДВ. На ялинкових базарах буде удвічі-втричі дорожче.
Про це повідомили в Держлісагентстві в коментарі "УП. Життя".
Як зазначається, на торгівельних майданчиках Київської області ціни на ялинки сягатимуть від 108 грн до 2,5 тисяч грн, а на сосни – від 70 до 4 тисяч грн. Усе залежить від висоти дерева.
Перелік цін та адрес лісгоспів, де продаються дерева, можна знайти на сайті конкретного обласного управління лісового та мисливського господарства.
Натомість у Держлісагентстві України закликають громадян обов’язково перевіряти легальність ялинки. Зробити це можна завдяки бирці зі штрих-кодом, якими оснащене кожне деревце. Захисне маркування містить інформацію про походження ялинки: місце заготівлі, назву лісозаготівельника та його підпорядкування.
Кожен покупець із власного смартфону може перевірити всю цю інформацію за допомогою сайту: https://www.yalynka.info/.
Як повідомлялося, ялинка може викликати алергічні симптоми. Що потрібно знати, аби не зіпсувати святкування Нового року, читайте тут.
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