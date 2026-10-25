До 44-річчя не дожив п’ять днів: у лікарні помер рятувальник Юрій Ільченко (фото)

Помер капітан ДСНС / © pixabay.com

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В Україні 25 жовтня помер начальник караулу 20-ї державної пожежно-рятувальної частини Юрій Ільченко. Капітан служби цивільного захисту дістав тяжкі поранення внаслідок обстрілу. Лікарі п’ять днів боролися за його життя, але врятувати чоловіка не вдалося.

Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій (ДСНС).

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Юрію Ільченку було 43 роки. До свого 44-річчя він не дожив лише п’ять днів. У нього залишилися дружина, неповнолітня донька та 18-річний син.

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Юрій Ільченко / © ДСНС

Понад 21 рік присвятив службі порятунку

Юрій Ільченко понад 21 рік працював у пожежно-рятувальній службі. За цей час він пройшов шлях від пожежного до начальника караулу, брав участь у численних виїздах і рятував людей під час надзвичайних ситуацій.

За відвагу та відданість службі рятувальника відзначили відзнакою Президента України «За оборону України», а також нагрудними знаками «За відвагу в надзвичайній ситуації» та «Знак Пошани».

У ДСНС висловили співчуття родині та колегам загиблого рятувальника.

«Смерть Юрія — тяжка втрата для всього нашого колективу. Висловлюємо щирі співчуття його рідним, близьким і колегам. Поділяємо ваш біль і схиляємо голови у скорботі», — зазначили у службі.

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У ДСНС вшанували пам’ять Юрія Ільченка, наголосивши на його відданості справі порятунку людей.

Раніше стало відомо, що російська атака на підприємство ДТЕК Енерго забрала життя водія Віталія Щербини. 25 жовтня російський дрон атакував вугледобувне підприємство ДТЕК Енерго на Дніпропетровщині.

Нагадаємо, росіяни атакували один із торговельних об’єктів у Запоріжжі.

А 24 жовтня російські загарбники завдали удару по Новобаварському району Харкова.

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