До 5 годин без світла: як негода може змінити графіки відключень вже на вихідних

Відключення світла можуть тривати до 5 годин на день / © ТСН.ua

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В Україні влітку відключення світла можуть тривати до 5 год на день у разі погіршення погоди та зниження сонячної генерації.

Про це заявив енергетичний експерт, голова Ради Української асоціації відновлюваної енергетики Станіслав Ігнатьєв, передають Новини.LIVE.

За його словами, дощовий циклон досягне території України наприкінці цього тижня накриє більшість областей на вихідних. Оскільки сонячні станції, які зараз згладжують ранкові піки споживання (запускаючись на сході о 05:30, а на заході о 06:20), не зможуть працювати ефективно, у похмурі дні можливі ранкові відключення тривалістю від 1 до 2 годин.

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«Нас вкриє рясними дощами, похмурною погодою. І наступні вихідні у нас будуть достатньо дощові з грозами. Тому сонячна енергетика не буде працювати достатньо ефективно. І тут зранку є потенційна можливість обмеження від години до двох. Вечірні години — п’ять годин», — каже експерт.

Він зауважив, що найважча ситуація — 4,5 години відключень по графіку — спостерігається на Івано-Франківщині, а також у постійно обстрілюваних Миколаєві та Одесі, тоді як столицю поки що рятують перекиданням енергії.

«Київ також тут не в кращій ситуації. На рівні трьох-чотирьох годин, у вечірні години, ми будемо мати потенційне відключення. Енергетики намагаються зараз перекидати аварійно з інших регіонів по аварійним схемам від двох атомних електростанцій — це Хмельницька і Рівненська атомні електростанції — живлення на столицю. В принципі, на сьогодні на столиці ми не маємо зараз суттєвих відключень. Тому тут диверсифікація дуже велика», — каже Ігнатьєв.

Одеса та Миколаїв: залишаються у зоні найбільшого ризику через постійні ворожі обстріли та відсутність власної генерації. Одещина вже пережила 8 блекаутів (7 через атаки, 1 технічний).

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Експерт зауважив, що ситуацію має стабілізувати європейський імпорт. Після того як атлантичний циклон накриє Східну Європу, там знизиться споживання, що дозволить Україні імпортувати електрику на максимальній потужності — на рівні 2,3 ГВт.

Раніше ми писали, що вже за кілька днів погодну ситуацію кардинально змінить холодний атмосферний фронт із грозами, шквалами та різким похолоданням.

Нагадаємо, що 30 червня в одній із областей запровадили аварійні відключення світла.

Також ми писали, що 1 липня, в усіх областях знову відключатимуть світло.

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