До 5 уроку ледь ворочала язиком: у Дніпрі вчителька молодших класів пиячила на уроках

До 5 уроку ледь ворочала язиком: у Дніпрі вчителька молодших класів пиячила на уроках

Батьки поведінкою вчительки обурилися і повідомили про любов вчительки до алкоголю директору закладу.

У Дніпрі батьки звинуватили одну із вчительок молодших класів у пияцтві на роботі. Педагогиня перебувала на уроках напідпитку, а іноді, за словами дітей, випивала безпосередньо у навчальному закладі.

Також читайте Приснув у вчительку з газового балончика: у школі Одеси прокоментували інцидент на уроці математики

Про це повідомляє "Наше місто".

Інцидент стався у школі №29 у Дніпрі. Батьки другокласників повідомили, що класна керівничка їхніх дітей систематично зазирає у чарчину і навіть випиває, перебуваючи в школі, а вже до 5 уроку просто ледве ворочає язиком.

Дорослі поскаржилися адміністрації навчального закладу, на що там оперативно відреагували і вчительку звільнили.

У департаменті гуманітарної політики Дніпровської міськради інформацію про звільнення педагогині і про інцидент із пияцтвом вчительки підтвердили.

"Вчителька була звільнені від роботи адміністрацією закладу. З адміністрацією закладу також була проведена бесіда. Зараз вакансія відкрита, кадрові питання вирішуються адміністрацією, в школах кадрова автономія", - розповіли в департаменті.

Нагадаємо, що у Дніпрі школяр під час уроку накинувся з кулаками на вчительку музики. У жінки множинні синці та гематоми.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання