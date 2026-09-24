Безпілотник / © Associated Press

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Російські війська почали застосовувати безпілотники, які можуть короткочасно розганятися до 500–600 км/год для подолання українських систем протиповітряної оборони.

Про це в етері «Київ24» повідомив капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ Андрій Риженко.

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За словами військового експерта, ворог використовує максимальне прискорення лише на окремих ділянках маршруту — безпосередньо у зонах виявлення та ураження.

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Проте через колосальну витрату пального БпЛА не здатні тривалий час утримувати такий темп і змушені знову знижувати швидкість.

Росія атакує Україну реактивними дронами — яка від них загроза

Раніше ми писали про те, що Росія почала активніше застосовувати проти України нове покоління реактивних безпілотників «Герань», які летять зі швидкістю до 500 км/год, тому їх складніше перехоплювати. Таким чином, їм вдається обходити ППО. Зокрема, цими дронами окупанти атакують Київ.

Реактивні безпілотники можуть летіти на висоті від 4 до 7 км. Для мобільних груп української ППО, які використовують переносні зенітні ракети, така висота часто є недосяжною. Крім того, через вищу швидкість у захисників залишається менше часу на реагування.

За даними українських військових, рівень перехоплення реактивних дронів становить близько 60%. Для попередніх моделей безпілотників цей показник перевищував 90%.

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Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія випустила по території України понад 13,3 тисячі ракет і понад 142,3 тисячі ударних безпілотників. Такі дані на початку 2026 року навів головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський.

Російська армія використовує широкий спектр засобів ураження — від відносно дешевих ударних дронів типу «Шахед», якими можна атакувати Україну масованими хвилями, до балістичних та аеробалістичних ракет, перехоплення яких є значно складнішим завданням для української ППО.

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