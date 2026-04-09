До України суне пік холоднечі: які регіони накриють найсильніші морози та сніг

До України суне негода / © Associated Press

Реклама

Україну накриває хвиля холодного арктичного повітря, яка принесе з собою суттєве похолодання, нічні заморозки та навіть мокрий сніг. За прогнозами синоптиків, пік негоди припаде на 10–11 квітня, коли під впливом циклону опиниться більшість регіонів країни.

Поки високогір’я Карпат потерпає від снігопадів і лавинної небезпеки, в містах очікується різке зниження температури, поривчастий вітер та ожеледиця на дорогах.

Реклама

Погода в Україні

Синоптикиня Наталка Діденко попереджає, що 10 квітня в Україні втримається холодна погода.

«Найближчої ночі очікується холодяка, +1…+6 градусів, місцями заморозки 0–3 градуси! Протягом дня у більшості областей України не набагато тепліше, максимально +3…+7 градусів, у південній частині та на південному сході — +7…+11 градусів», — написала Діденко на своїй сторінці у Facebook.

Вітер дутиме північний, північно-західний, помірний, часом із сильними поривами. Водночас у п’ятницю в багатьох областях України очікуються опади: в північних, центральних областях та на Харківщині пройдуть дощі, місцями з мокрим снігом.

У південній частині, на Луганщині, Донеччині та Дніпропетровщині також очікуються дощі, і лише в західних областях істотних опадів не передбачається.

Реклама

Тим часом начальник Черкаського обласного гідрометцентру Віталій Постригань наголошує, що пік великодньої холоднечі з заморозками ще попереду. Однак він зауважує, що наступного тижня до України поступово повертатиметься тепло.

Пік великодньої холоднечі з заморозками ще попереду / © УНІАН

Синоптик також зазначив, що заблокований антициклонами з півночі та сходу циклонічний вихор Rapunzel продовжує зберігати свою активність.

«Завдяки достатнім температурним контрастам для регенерації він і впродовж найближчих двох діб, а це 10–11 квітня, утримуватиме на Черкащині нестійку холодну погоду з невеликими короткочасними дощами. Саме на цей період припаде пік похолодання: вночі заморозки 0–3°, а вдень температура залишатиметься невисокою — лише 3–8° тепла», — написав метеоролог на своїй сторінці у Facebook.

За даними Українського гідрометцентру, територія країни продовжуватиме перебувати під впливом циклону та холодної вологої повітряної маси на висотах. Синоптики прогнозують 10 квітня хмарну погоду з проясненнями, вночі місцями, на північному сході скрізь. Вдень в Україні, крім західних областей, пройдуть невеликі дощі з мокрим снігом.

Реклама

Вночі також будуть заморозки до -3 градусів, вдень повітря прогріється до 8 градусів тепла. На півдні, сході країни та Закарпатті очікується до +11. В Карпатах температура повітря становитиме вночі від 2 до 7 градусів морозу, вдень близько 0 градусів.

Погода в Україні 10 квітня / © Укргідрометцентр

Українців попереджають про сніголавинну небезпеку та заморозки

Найближчими днями погодні умови в Україні суттєво погіршаться. Синоптики попереджають про сходження лавин у горах та різке зниження температури на решті території країни.

Протягом 9–10 квітня на високогір’ї східної частини Закарпатської області очікується значна сніголавинна небезпека (третій рівень). Через сильні хуртовини та свіжий снігопад перебування на крутих схилах вкрай ризиковане. Туристам наполегливо рекомендують утриматися від походів у високогір’я.

Українців попереджають про сніголавинну небезпеку / © Укргідрометцентр

Водночас у багатьох областях України очікується різке похолодання, яке може зашкодити сільськогосподарським культурам. Вночі 10 та 11 квітня хвиля холодного повітря охопить усю країну. Очікуються заморозки на поверхні ґрунту та в повітрі до 3 градусів нижче нуля.

Реклама

Метеорологи попереджають про заморозки в Україні 10–11 квітня / © Укргідрометцентр

Погода в Києві

Синоптики попереджають про повернення снігу на Київщині 10 квітня. Водночас погода впродовж дня буде похмурою з короткочасними проясненнями. Місцями пройдуть невеликі дощі, подекуди зі снігом.

Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с. Температура повітря по області вночі коливатиметься від 0 до 3 градусів морозу, вдень повітря прогріється до 8 градусів тепла.

За даними погодного порталу Sinoptik, у Києві протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Дрібний дощ, який вдень прийде на зміну дрібному мокрому снігу, продовжуватиме йти до пізнього вечора.

Температура повітря коливатиметься від 2 градусів тепла вночі до 4 градусів — вдень.

Реклама

Погода в Києві 10 квітня / © скриншот

Погода в Одесі

На Одещині 10 квітня синоптики прогнозують хмарну погоду з періодичними проясненнями. В окремих районах області можливі невеликі опади, переважно у вигляді дощу, водночас в Одесі суттєвих опадів не передбачається. Протягом доби пануватиме північно-західний вітер зі швидкістю 9–14 метрів на секунду.

Температурний режим вночі по області коливатиметься в межах від 1 до 6 градусів тепла, проте на поверхні ґрунту, а подекуди і в повітрі очікуються заморозки до 2 градусів морозу. Вдень повітря прогріється до +13 градусів. Безпосередньо в Одесі нічна температура становитиме від 2 до 4 градусів тепла, а вдень стовпчики термометрів піднімуться до +11.

Проте через зниження температури на Одещині оголошено перший (жовтий) рівень небезпечності. Зокрема, вночі та вранці від 10 до 12 квітня як по всій території області, так і в межах самої Одеси на поверхні ґрунту ймовірні заморозки до -2 градусів.

Синоптики попереджають про заморозки на Одещині / © Укргідрометцентр

Погода у Львові

У Львівській області та безпосередньо у Львові 10 квітня встановиться хмарна погода з проясненнями, водночас істотних опадів не очікується. Уночі та вранці можливий слабкий туман, через який видимість на дорогах погіршиться до 500–1000 метрів, а на проїжджій частині місцями утвориться ожеледиця. Протягом доби дутиме північний вітер зі швидкістю 7–12 метрів на секунду.

Реклама

Синоптики попереджають про стихійні метеорологічні явища, які відповідають другому (помаранчевому) рівню небезпечності. Зокрема, вночі та вранці 10–11 квітня у регіоні вдарять сильні заморозки: по області температура опуститься до –5 градусів морозу, а у Львові коливатиметься в межах від 1 до 3 градусів нижче нуля.

Попередження про сильні заморозки на Львівщині / © Укргідрометцентр

Вдень ситуація дещо стабілізується — повітря прогріється до 11 градусів тепла в межах області та до +10 градусів — в обласному центрі.

Погода у Дніпрі

У Дніпропетровській області та Дніпрі 10 квітня буде хмарно з проясненнями. Вночі місцями пройде невеликий мокрий сніг, а вдень дощ. Вітер дутиме північно-західний зі швидкістю 5–10 м/с.

Температура повітря по області становитиме вночі від 0 до 2 градусів морозу, вдень — від 6 до 11 градусів тепла.

Реклама

У Дніпрі очікується до 2 градусів морозу вночі та до +10 градусів — вдень.

Погода в Харкові

На 10 квітня синоптики прогнозують у Харківській області мінливу хмарність із періодичними проясненнями. Протягом доби погода буде нестійкою: вночі очікується невеликий мокрий сніг, який вдень зміниться на слабкий дощ.

Такі опади пройдуть як у самому Харкові, так і в районах області. Вітер переважатиме західного напрямку, помірний, зі швидкістю 5–10 метрів на секунду.

Вночі по області та в місті вдарять заморозки: стовпчики термометрів опустяться до 3 градусів морозу в регіоні та до –2 нижче нуля — в обласному центрі. Вдень повітря прогріється лише до 10 градусів тепла по області, а в Харкові максимальна температура становитиме від +5 до +7 градусів вище нуля.

Реклама

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.