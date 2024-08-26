До 70% населення залишиться без світла: енергетик надав графіки відключень світла 27 серпня

Через наймасованіший обстріл за понад два роки на українців чекають "досить об'ємні" графіки.

Внаслідок наймасованішого удару за два з половиною роки на Київ і Дніпропетровщину чекає невтішний прогноз щодо графіків відключення світла 27 серпня.

Про це ввечері 26 серпня повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Він зазначив, що обстріл української енергосистеми, вплив якого на об'єкти досі визначають, призведе до того, що 50-70% населення залишиться без світла.

"Поки що прогноз для Києва та Дніпропетровщини на завтра — графіки, причому досить об'ємні", — написав Коваленко.

Відключення світла 27 серпня

За прогнозом Коваленка, варто очікувати відключень упродовж дня і до пізнього вечора:

00:00 - 06:00 три черги відключень

06:00 - 11:00 чотири черги

11:00 - 15:00 три черги

15:00 - 21:00 чотири черги

21:00 - 00:00 три черги

"50-70% населення буде без світла одночасно… Звісно, система може бути щє нестабільною і щось піде не так. Але подивимось", — додав Коваленко.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна готує відповідь на удари РФ. Також він провів Ставку щодо ситуації в енергетиці після російських обстрілів.