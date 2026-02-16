До 8500 гривень штрафу: у Мін’юсті пояснили, як каратимуть за жорстокість до тварин

Кошеня / © pixabay.com

В Україні за жорстоке ставлення до тварин передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, що охоплює штрафи до 8500 гривень або позбавлення волі на строк до 8 років.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Критерії жорстокого поводження

Згідно з чинними нормами, жорстокістю вважаються як умисні дії, так і бездіяльність, що спричиняють біль, страждання, травми або смерть тварини. Правила поширюються на домашніх, безпритульних та диких тварин.

До переліку порушень належать:

побиття, травмування, отруєння, каліцтво та вбивство тварин;

залишення тварин без нагляду в автомобілі за температури повітря понад +20°C або нижче +5°C;

залишення тварини прив’язаною, коли вона позбавлена можливості сховатися, за температури повітря понад +20°C або нижче 0°C;

дресирування тварин у спосіб, що завдає шкоди їхньому здоров’ю чи загальному стану;

прив’язування тварин до транспортних засобів із примушенням до бігу;

нацьковування тварин одна на одну з хуліганських чи корисливих мотивів тощо.

Повний перелік заборонених дій визначено Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження». В залежності від характеру та наслідків порушення передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.

За завдавання тварині болю чи страждань без тяжких наслідків передбачено адміністративне стягнення. За перше правопорушення зловмиснику загрожує штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень. У разі повторного порушення протягом року або вчинення дій групою осіб сума штрафу зростає до 8500 гривень. А порушнику може загрожувати адміністративний арешт до 15 діб. Додатково суд має право конфіскувати тварину.

Кримінальне покарання

Кримінальна відповідальність настає за дії, що призвели до каліцтва чи загибелі тварини, а також за знущання з хуліганських мотивів або пропаганду насильства. За такі злочини передбачено обмеження волі на строк від 1 до 3 років або ув’язнення на 2–3 роки. Найсуворіше покарання — від 5 до 8 років позбавлення волі — загрожує особам, які поширюють фото- чи відеоматеріали зі сценами знущань.

У міністерстві зазначили, що свідкам жорстокого поводження слід негайно викликати поліцію, фіксувати подію на камеру та залучати зоозахисні організації для оперативного реагування.

Нагадаємо, у Нетішині на Хмельниччині чоловіка підозрюють у тому, що він умисно викинув з вікна сьомого поверху 13-річного той-тер’єра, яким тимчасово опікувався. Від зазнаних травм тварина загинула на місці.

Раніше повідомлялося, що жорстоке поводження з тваринами розслідують в Ізмаїлі на Одещині. Йдеться про діяльність ГО «Ізмаїльський міський клуб кінології та фелінології "Щит".