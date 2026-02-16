ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
133
Час на прочитання
2 хв

До 8500 гривень штрафу: у Мін’юсті пояснили, як каратимуть за жорстокість до тварин

У Мін’юсті нагадали про адміністративну відповідальність за жорстоке поводження з тваринами.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Кошеня

Кошеня / © pixabay.com

В Україні за жорстоке ставлення до тварин передбачена адміністративна та кримінальна відповідальність, що охоплює штрафи до 8500 гривень або позбавлення волі на строк до 8 років.

Про це повідомляє Міністерство юстиції України.

Критерії жорстокого поводження

Згідно з чинними нормами, жорстокістю вважаються як умисні дії, так і бездіяльність, що спричиняють біль, страждання, травми або смерть тварини. Правила поширюються на домашніх, безпритульних та диких тварин.

До переліку порушень належать:

  • побиття, травмування, отруєння, каліцтво та вбивство тварин;

  • залишення тварин без нагляду в автомобілі за температури повітря понад +20°C або нижче +5°C;

  • залишення тварини прив’язаною, коли вона позбавлена можливості сховатися, за температури повітря понад +20°C або нижче 0°C;

  • дресирування тварин у спосіб, що завдає шкоди їхньому здоров’ю чи загальному стану;

  • прив’язування тварин до транспортних засобів із примушенням до бігу;

  • нацьковування тварин одна на одну з хуліганських чи корисливих мотивів тощо.

Повний перелік заборонених дій визначено Законом України «Про захист тварин від жорстокого поводження». В залежності від характеру та наслідків порушення передбачена адміністративна або кримінальна відповідальність.

За завдавання тварині болю чи страждань без тяжких наслідків передбачено адміністративне стягнення. За перше правопорушення зловмиснику загрожує штраф у розмірі від 3400 до 5100 гривень. У разі повторного порушення протягом року або вчинення дій групою осіб сума штрафу зростає до 8500 гривень. А порушнику може загрожувати адміністративний арешт до 15 діб. Додатково суд має право конфіскувати тварину.

Кримінальне покарання

Кримінальна відповідальність настає за дії, що призвели до каліцтва чи загибелі тварини, а також за знущання з хуліганських мотивів або пропаганду насильства. За такі злочини передбачено обмеження волі на строк від 1 до 3 років або ув’язнення на 2–3 роки. Найсуворіше покарання — від 5 до 8 років позбавлення волі — загрожує особам, які поширюють фото- чи відеоматеріали зі сценами знущань.

У міністерстві зазначили, що свідкам жорстокого поводження слід негайно викликати поліцію, фіксувати подію на камеру та залучати зоозахисні організації для оперативного реагування.

Нагадаємо, у Нетішині на Хмельниччині чоловіка підозрюють у тому, що він умисно викинув з вікна сьомого поверху 13-річного той-тер’єра, яким тимчасово опікувався. Від зазнаних травм тварина загинула на місці.

Раніше повідомлялося, що жорстоке поводження з тваринами розслідують в Ізмаїлі на Одещині. Йдеться про діяльність ГО «Ізмаїльський міський клуб кінології та фелінології "Щит".

Дата публікації
Кількість переглядів
133
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie