До 80 танків та 10 літаків: у Міноборони повідомили про втрати окупантів

За час вторгнення російська армія втратила уже 2800 солдатів.
Від часу російського вторгнення до України збройні сили РФ зазнали значних втрат у військовій техніці та серед особового складу.
Про це у п’ятницю, 25 лютого, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.
За орієнтовними даними оборонного відомства, станом на 15.00 військам країни-загарбника були завдані такі втрати:
- танки - до 80 одиниць;
- бойові броньовані машини різних типів — 516;
- літаки - 10;
- гелікоптери — 7;
- особового складу — 2800.
Нагадаємо, 25 лютого під час атаки окупантів у Чернігівській області було знищено близько двох десятків танків.
Читайте також: