До 80 танків та 10 літаків: у Міноборони повідомили про втрати окупантів

До 80 танків та 10 літаків: у Міноборони повідомили про втрати окупантів

За час вторгнення російська армія втратила уже 2800 солдатів.

Від часу російського вторгнення до України збройні сили РФ зазнали значних втрат у військовій техніці та серед особового складу.

Про це у п’ятницю, 25 лютого, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За орієнтовними даними оборонного відомства, станом на 15.00 військам країни-загарбника були завдані такі втрати:

танки - до 80 одиниць;

бойові броньовані машини різних типів — 516;

літаки - 10;

гелікоптери — 7;

особового складу — 2800.

Нагадаємо, 25 лютого під час атаки окупантів у Чернігівській області було знищено близько двох десятків танків.

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