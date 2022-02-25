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До 80 танків та 10 літаків: у Міноборони повідомили про втрати окупантів

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До 80 танків та 10 літаків: у Міноборони повідомили про втрати окупантів

Associated Press

За час вторгнення російська армія втратила уже 2800 солдатів.

Від часу російського вторгнення до України збройні сили РФ зазнали значних втрат у військовій техніці та серед особового складу.

Про це у п’ятницю, 25 лютого, повідомила заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За орієнтовними даними оборонного відомства, станом на 15.00 військам країни-загарбника були завдані такі втрати:

  • танки - до 80 одиниць;
  • бойові броньовані машини різних типів — 516; 
  • літаки  - 10;
  • гелікоптери — 7;
  • особового складу — 2800.

Нагадаємо,  25 лютого під час атаки окупантів у Чернігівській області було знищено близько двох десятків танків.

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