До 9 градусів морозу: синоптики надали несподіваний прогноз погоди на 11 березня (карта)

Синоптики оновили прогноз погоди. Перший день робочого тижня буде ясним, але подекуди морозним.

Прогноз погоди в Україні на 11 березня свідчить, що на нас чекає хмарність з проясненнями, а подекуди мороз до 9°.

Про це повідомляють Український гідрометеорологічний центр.

Так. синоптики обіцяють у перший день робочого тижня вночі на Закарпатті, Прикарпатті, вдень у західних, місцями Одеській та Вінницькій областях дощ, а на решті території опадів не передбачають.

Фото: Український гідрометеорологічний центр

Вітер в понеділок буде південно-східний, 7-12 м/с, у західних областях вдень - місцями пориви 15-20 м/с.

Температура повітря:

у південно-західній частині вночі - 0-5° тепла, вдень - 5-10° тепла,

на Закарпатті - до 14°,

на решті території вночі - 1-6° морозу,

на північному сході - до 9° морозу, вдень 3-8° тепла.

Прогноз погоди на 11 березня по Київщині

У Київіській області 11 березня очікують хмарність з проясненнями, без опадів.

Вітер на Київщині обіцяють південно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі - 1-6° морозу, вдень - 3-8° тепла.

У Києві вночі - 2-4° морозу, вдень - 4-6° тепла.

Нагадаємо, раніше ТСН повідмоляв, що взимку в Києві була рекордно тепло і волого. Середня температура повітря становила 0,3°С, що вище кліматичної норми на 2,8°С. Ця пора року стала третьою в переліку найтепліших зим від 1881 року.

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