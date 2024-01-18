До 95-річчя від дня народження класика сучасної киргизької літератури – Чингіза Айтматова випущено видання «Чингіз Айтматов вибрані твори» різних жанрів українською мовою

Посольством Киргизької Республіки в Україні у будівлі Національної бібліотеки України для дітей проведено науково-практичну конференцію, присвячену творчості киргизького письменника та дипломата Чингіза Айтматова.

Чингіз Торокулович Айтматов – великий киргизький письменник-гуманіст, чия творчість увійшла до скарбниці світової культури ще за життя. Його твори перекладено 174 мовами світу, а загальний тираж становить 80 мільйонів екземплярів.

На захід були запрошені представники дипкорпусу та МЗС України, представники Офісу президента, Міністерства освіти, Міністерства культури, депутати Верховної Ради, керівники спілки письменників і спілки художників, представники вишів та творчої інтелігенції м. Києва, а також представники киргизької діаспори.

Під час заходу відбулася презентація виданої силами Посольства збірки з десятьма творами Чингіза Айтматова українською (серед доповідачів був перекладач багатьох творів письменника – професор, д.ф.н. М.С. Васьків).

Зазначена збірка була видана Посольством КР в Україні за активної участі Пані Почесного Консула Киргизької Республіки у м. Вінниця Алли Ландар.

У рамках конференції було показано науково-популярний фільм, присвячений життю і творчості письменника.

Для гостей у приміщенні бібліотеки було організовано фотовиставку та картинну галерею за творами Чингіза Айтматова, а також виставку-куточок експонатів киргизьких народних умільців.

Захід отримав позитивний відгук серед гостей вечора, промовці наголосили на значущості великого письменника-гуманіста Чингіза Айтматова у вихованні покоління, що підростає.