До Армії дронів можна потрапити без мобілізації через ТЦК: нова послуга в “Дії”

Військовозобов’язаний обов’язково потрапить у той підрозділ, який сам обере.

На порталі державних послуг “Дія” з’явилася можливість рекрутингу до підрозділів БпЛА без відвідування ТЦК.

Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

За його словами, для цього потрібно лише подати заяву онлайн у кілька кліків, пройти співбесіду та підписати контракт. При цьому військовозобов’язаний обов’язково потрапить у той підрозділ, який сам обере.

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"Жодного "розподілу" та мобілізації через ТЦК, все вирішуєте ви і на базову військову підготовку йдете з вже підписаним контрактом. Придатність до служби також підтверджуєте самостійно ще на етапі подання заяви, тому проходити ВЛК не потрібно", – написав Федоров.

Як працює цифровий рекрутинг

Рекрутинг у “Дії” нагадує пошук роботи на сайті з вакансіями. У застосунку за фільтрами потрібно обрати бригаду або підрозділ, у який людина хоче потрапити, далі – надіслати одну чи декілька заяв.

Після цього потрібно самостійно обрати посаду, пов’язану із БпЛА, — від оператора будь-якого дрона до інженера. Далі рекрутер запрошує кандидата на співбесіду, і підрозділ підписує з ним контракт.

"Для сильних підрозділів, які будують власний рекрутинг, послуга в “Дії” — крута можливість ефективно й швидко "забронювати" бійця і провести його до себе через “Дію” без ТЦК і ВЛК", – наголосив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

Нагадаємо, раніше уряд погодив пропозицію Мінцифри щодо реалізації дворічного проєкту рекрутингу до лав Сил оборони в електронній формі.

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