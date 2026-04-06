До Болгарії — залізницею: Україна запускає прямий потяг до Варни
Пряме залізничне сполучення з Болгарією обіцяють запустити вже влітку.
Україна планує запустити новий міжнародний потяг до болгарської Варни.
Про це передає Міністерство розвитку громад та територій.
Наразі сторони вже погодили маршрут і графік руху. Поїзд курсуватиме через Київ, Львів, Чернівці, Сучаву та Бухарест до Варни.
Орієнтовний час у дорозі — менше 29 годин. У Мінрозвитку уточнили, що це майже стільки ж, як автобусом, але значно комфортніше.
«Запуск прямого залізничного сполучення з Болгарією — це не лише про комфорт подорожей. Це про нові можливості для мобільності українців, посилення економічних і гуманітарних зв’язків з країнами ЄС та ефективну міжнародну логістику навіть в умовах війни», — заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
У Мінрозвитку планують запустити нове міжнародне залізничне сполучення вже на літній сезон.
Нагадаємо, що «Укрзалізниця» змінює рух потягів у низці регіонів.