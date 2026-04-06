Потяг Київ – Варна замість автобусів: деталі нового маршруту до Болгарії

Реклама

Україна планує запустити новий міжнародний потяг до болгарської Варни.

Про це передає Міністерство розвитку громад та територій.

Наразі сторони вже погодили маршрут і графік руху. Поїзд курсуватиме через Київ, Львів, Чернівці, Сучаву та Бухарест до Варни.

Реклама

Орієнтовний час у дорозі — менше 29 годин. У Мінрозвитку уточнили, що це майже стільки ж, як автобусом, але значно комфортніше.

«Запуск прямого залізничного сполучення з Болгарією — це не лише про комфорт подорожей. Це про нові можливості для мобільності українців, посилення економічних і гуманітарних зв’язків з країнами ЄС та ефективну міжнародну логістику навіть в умовах війни», — заявив віцепрем’єр-міністр з відновлення України — міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.

У Мінрозвитку планують запустити нове міжнародне залізничне сполучення вже на літній сезон.

© Міністерство розвитку громад та територій України

