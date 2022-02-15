До бомбосховищ Миколаєва звозять старі стільці та столи (фото)

У сховища привезуть 600 стільців та майже 200 столів.

У Миколаєві до сховищ перевозять стільці та столи, які раніше використовувались у школах міста.

Розпорядження використати для облаштування сховищ шкільні меблі, які були у вжитку, надав міський голова Олександр Сєнкевич, повідомляє сайт міської ради міста.

Також читайте Бомбосховища в Херсоні: де шукати укриття в разі надзвичайної ситуації

“Начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення Олександр Герасіменя поінформував, що в місті налічується 72 захисні споруди, розміщені в будинках комунальної форми власності. Для забезпечення необхідним майном туди привезуть 600 стільців та майже 200 столів”, - йдеться у повідомленні.

Миколаївська міська рада

У Миколаєві розташовані 222 сховища та понад 450 підвальних приміщень житлових будинків, які можна використовувати, як тимчасове укриття в разі надзвичайної ситуації. 93 з 222 захисних споруд перебувають у комунальній власності міста, решта або в приватній, або в державній власності. В цілому і в захисних спорудах, і в тимчасових укриттях зможе розміститись понад 70% населення Миколаєва.

У якому стані в український містах перебувають бомбосховища

Нагадаємо, на тлі тривожних новин з кордонів в українських містах почали перевіряти готовність укриттів для населення, яких лише в столиці налічують понад чотири тисячі. У Києві та інших містах-мільйонниках їх навіть звели в спеціальну інтерактивну мапу.

Читайте також: