До Буковелю туристів возитимуть автобусними шатлами: графік руху та вартість

До Буковелю туристів возитимуть автобусними шатлами: графік руху та вартість

15 кілометрів шляху автобуси долають за 20 хвилин.

До Буковелі тепер можна дістатися автобусними шатлами. Відправлення громадського транспорту відбувається одночасно із залізничними рейсами.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Послугами автобусних шатлів вже скористалися майже 70 людей, які приїхали поїздом на станцію Татарів — Буковель.

“Від залізничної станції Татарів-Буковель до гірськолижного курорту Буковель та зворотно почали курсувати автобусні шатли. Час відправлення автобусів прив'язаний до залізничних рейсів, тож усі гарантовано доїдуть швидко та зручно”, — підкреслили в пресслужбі компанії.

Там також зазначили, що 15 кілометрів шляху автобуси долають за 20 хвилин. Вартість проїзду — 50 гривень.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" до новорічних свят призначає ще додаткові потяги та збільшує періодичність окремих рейсів на "лижні" напрямки.

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