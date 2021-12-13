Категорія
Укрaїнa
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаКоронавірусГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиВійна на СходіВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортВсі автори
Мова сайту
Русская версия

До Буковелю туристів возитимуть автобусними шатлами: графік руху та вартість

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
До Буковелю туристів возитимуть автобусними шатлами: графік руху та вартість

Укрзалізниця

15 кілометрів шляху автобуси долають за 20 хвилин.

До Буковелі тепер можна дістатися автобусними шатлами. Відправлення громадського транспорту відбувається одночасно із залізничними рейсами.

Про це повідомили у пресслужбі "Укрзалізниці".

Послугами автобусних шатлів вже скористалися майже 70 людей, які приїхали поїздом на станцію Татарів — Буковель.

“Від залізничної станції Татарів-Буковель до гірськолижного курорту Буковель та зворотно почали курсувати автобусні шатли.  Час відправлення автобусів прив'язаний до залізничних рейсів, тож усі гарантовано доїдуть швидко та зручно”, — підкреслили в пресслужбі компанії.

©

Там також зазначили, що 15 кілометрів шляху автобуси долають за 20 хвилин. Вартість проїзду — 50 гривень.

Нагадаємо, що "Укрзалізниця" до новорічних свят призначає ще додаткові потяги та збільшує періодичність окремих рейсів на "лижні" напрямки.

Читайте також:

Новини України: як туристичний курорт Буковель готується до лижного сезону

Новини України: як туристичний курорт Буковель готується до лижного сезону
Наступна публікація