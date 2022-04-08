До Чернігова доставили місячний запас продуктів – Тимошенко

До Чернігова 7 квітня було доставлено декілька тисяч продуктових наборів, яких вистачить кожній родині чернігівчан на місяць.

Про це повідомив заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко.

«Чернігів – наша фортеця, що своїми «стінами» зберігала цілісність всієї країни… Під час окупації ми не полишили місто, проводили евакуацію населення та намагались доставляти гуманітарну допомогу в умовах дуже складної логістики», - написав Тимошенко у Телеграм-каналі.

Разом з продуктовими наборами до Чернігова доставили також воду, борошно, матраци та будівельні матеріали. «І будемо продовжувати робити це кожного дня», - додав заступник керівника ОП.

Найбільш постраждалим у Чернігові стало передмістя. За словами Тимошенка, все буде відбудовано у найкоротші терміни.

Нагадаємо, раніше Кирило Тимошенко повідомив про початок ремонту траси М-06 Київ – Чоп, яка постраждала внаслідок російського ракетного удару.

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