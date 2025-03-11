До чого призведуть перемовини у Саудівській Аравії: прогноз екстрасенса

Не без втрат, не без провокацій.

Екстрасенс спрогнозував, до чого призведуть перемовини у Саудівській Аравії. Найімовірніше, буде більше позитиву, ніж негативу.

Про це сказав екстрасенс Роман Завидовський.

За словами екстрасенса, будуть моменти, якими українці будуть незадоволені. Можливо, це стосуватиметься спільного керування територіями чи чогось такого.

"Я вже казав про Донбас і Крим, що там ситуація буде дуже складна та неоднозначна", - говорить він.

Буде грошове підсилення, допомога, буде підписаний якийсь бізнес-проєкт глобальний на довгі роки чи десятки років.

"Карти більше позитивні. 7 карт позитивних, дві карти негативні. Також випадає багато карт із жіночою енергетикою", - констатував екстрасенс.

Судячи з карт і відчуттів, додає Завидовський, переговори в Саудівській Аравії дадуть набагато більше Україні ніж те, що було в Овальному кабінеті Білого дому з Венсом, Трампом і Зеленським.

"То було ймовірно демонстративне шоу, показуха і театр на весь світ. Зараз це буде більше переходити від слів, емоцій до дій", - завершив він.

Варто сподіватися, що ці дії призведуть до швидшого закінчення війни та хороших змін для нас.

Раніше йшлося про те, що у Саудівській Аравії розпочалися перемовини по лінії Україна США. Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко пояснив, що вони можуть визначити.

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