До чогось готуються: у Криму почали знімати герби РФ з військкоматів

У тимчасово окупованому місті Євпаторія окупанти почали знімати російські герби із військкоматів.

Про це повідомляє військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш", посилаючись на власні джерела.

Також читайте Падатимуть частіше: Центр комунікацій прогнозує у РФ більше аварійних приземлень

Партизани озвучили дві версії, чому окупанти почали знімати російські герби із військкоматів.

"Можливо, це робиться через побоювання, що місцеве населення почне палити їх після початку мобілізації, і вони якось намагаються їх приховати. Або ми спостерігаємо підготовку до чергового "жесту доброї волі", - припустили партизани.

Нагадаємо, як повідомили в Оперативном командуванні "Південь", через атаки на Кримському мосту відбувається реверсний рух, а також постійні перекриття. Міст працює час від часу в залізничному сполученні, а от автомобільне - нормально не функціонує.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.