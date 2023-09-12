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До чогось готуються: у Криму почали знімати герби РФ з військкоматів

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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До чогось готуються: у Криму почали знімати герби РФ з військкоматів

Український півострів Крим

Партизани озвучили дві версії, чому окупанти почали знімати російські герби із військкоматів.

У тимчасово окупованому місті Євпаторія окупанти почали знімати російські герби із військкоматів.  

Про це повідомляє військовий партизанський рух на тимчасово окупованих територіях України "Атеш", посилаючись на власні джерела.

Партизани озвучили дві версії, чому окупанти почали знімати російські герби із військкоматів. 

"Можливо, це робиться через побоювання, що місцеве населення почне палити їх після початку мобілізації, і вони якось намагаються їх приховати. Або ми спостерігаємо підготовку до чергового "жесту доброї волі", - припустили партизани.

Нагадаємо, як повідомили в Оперативном командуванні "Південь", через атаки на Кримському мосту відбувається реверсний рух, а також постійні перекриття. Міст працює час від часу в залізничному сполученні, а от автомобільне - нормально не функціонує.

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Дата публікації
Перегляди
4927
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