Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
552
Час на прочитання
1 хв

До чого вдаватиметься Росія найближчим часом: у РНБО попередили українців

Росіяни найближчим часом намагатимуться переконати українців у тому, що програш є неминучим.

Автор публікації
Катерина Сердюк
Війна

Війна / © ТСН

В наступні місяці Росія витрачатиме чимало ресурсів на когнітивні операції проти України. Ворог намагатиметься переконати українське суспільство в неминучості поразки, необхідності капітулювати, а також проводитиме лінію розколу між військовими, владою і цивільними.

Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.

За його словами, пік активності очікується протягом зими. Це робитиметься з метою вплинути також і на дипломатичний процес.

«Кампанія відбуватиметься на фоні нездатності росіян проломити фронт і відсутності саме стратегічних результатів у війні», — деталізував Коваленко.

Він наголошує: буде складно, але впораємося.

Раніше Путін видав чергову скандальну заяву про «звільнення Донбасу».

«Росія „у будь-якому разі звільнить Донбас і Новоросію“, — заявив диктатор.

Мовляв, це відбудеться військовим або іншим шляхом.

Дата публікації
Кількість переглядів
552
