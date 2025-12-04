- Дата публікації
До чого вдаватиметься Росія найближчим часом: у РНБО попередили українців
Росіяни найближчим часом намагатимуться переконати українців у тому, що програш є неминучим.
В наступні місяці Росія витрачатиме чимало ресурсів на когнітивні операції проти України. Ворог намагатиметься переконати українське суспільство в неминучості поразки, необхідності капітулювати, а також проводитиме лінію розколу між військовими, владою і цивільними.
Про це повідомляє керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко.
За його словами, пік активності очікується протягом зими. Це робитиметься з метою вплинути також і на дипломатичний процес.
«Кампанія відбуватиметься на фоні нездатності росіян проломити фронт і відсутності саме стратегічних результатів у війні», — деталізував Коваленко.
Він наголошує: буде складно, але впораємося.
Раніше Путін видав чергову скандальну заяву про «звільнення Донбасу».
«Росія „у будь-якому разі звільнить Донбас і Новоросію“, — заявив диктатор.
Мовляв, це відбудеться військовим або іншим шляхом.