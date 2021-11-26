До Чорного моря ввійшов американський есмінець Arleigh Burke: працюватиме в межах планового патрулювання

До Чорного моря ввійшов американський есмінець Arleigh Burke: працюватиме в межах планового патрулювання

Судно оснащено американськими високоточними крилатими ракетами "Tomahawk".

Есмінець (ескадрений міноносець) Військово-Морських сил США Arleigh Burke увійшов до акваторії Чорного моря. Судно працюватиме разом із союзниками та партнерами НАТО, аби зберегти безпеку та стабільність на цьому "важливому міжнародному водному шляху".

Про це повідомила пресслужба ВМС США.

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Як зазначається, до Чорного моря ракетний есмінець прибув ввечері 25 листопада. Судно такого типу призначене для знищення підводних і надводних кораблів, літальних апаратів, встановлення мін тощо.

Повідомляється, що ракетний есмінець ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) увійшов до Чорного моря в межах планового патрулювання. Він відповідатиме за безпеку і стабільність морських шляхів у регіоні.

" Зараз, як ніколи, ми твердо стоїмо поруч із нашими союзниками та партнерами по НАТО в Чорноморському регіоні, – сказав командир судна Патрік Чепмен.

Слід зазначити, що військове судно оснащено американськими високоточними крилатими ракетами "Tomahawk". Вони є зброєю великої дальності, що долає шлях на гранично малих висотах з оминанням рельєфу місцевості.

Есмінець Arleigh Burke є одним із чотирьох есмінців ВМС США. Судно оснащене бойовою системою Aegis, яка дозволяє одночасно запускати, відстежувати ракети й ухилятися від них.

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