До Чорної п'ятниці Київстар ТБ запустила промокампанію: чого очікувати глядачам

Платформа кіно та телебачення Київстар ТБ з нагоди Чорної п’ятниці запустила лімітовану акційну пропозицію, знизивши ціну на підписку з пакетом "Преміум HD".

З нагоди Чорної п'ятниці Київстар ТБ зробила оформлення підписки на пакет “Преміум HD” доступнішим зі знижкою 65%. Таким чином її вартість складатиме 69 грн на місяць за умови підключення на 24 місяці. Пропозиція діятиме з 15 листопада до 1 грудня 2024 року.

Пакет “Преміум HD” відкриває доступ до понад 430 телеканалів та бібліотеки з 20 000 фільмів, серіалів та шоу для всієї родини. Переглядати цей контент глядачі можуть на різних пристроях – смартфоні, планшеті, Smart TV, медіаплеєрі чи ПК.

Тарифний план включає найпопулярніші на платформі фільмові, спортивні та дитячі канали, зокрема Discovery, National Geographic, Nickelodeon, FOX та Setanta Sports.

З пакетом “Преміум HD” глядачі зможуть дивитися фільми та серіали від найбільших світових кіностудій, зокрема, Universal, Paramount+, Metro-Goldwyn-Mayer, турецькі серіали, а також українські кінохіти — “20 днів у Маріуполі”, “Яремчук: Незрівнянний світ краси”, серіал “Прикордонники”.

Довідка

Київстар ТБ — спільний проєкт 1+1 media та Київстар, заснований 11 грудня 2019 року. Це платформа кіно та телебачення, що надає користувачам доступ до сотень тисяч годин українського та світового контенту, прямоефірних програм і регулярно пропонує для перегляду ексклюзивні проєкти. Платформа нараховує понад 430 телеканалів і VOD-бібліотеку із 20 000 фільмів, серіалів, мультфільмів і шоу. Київстар ТБ доступна для всіх операторів мобільного зв'язку в Україні та всіх інтернет-провайдерів.