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До деяких регіонів України знову йдуть заморозки: де і коли чекати

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До деяких регіонів України знову йдуть заморозки: де і коли чекати

Фото: pixabay.com

У деяких регіонах України знову очікуються заморозки - похолодання прийде у середу, 18 травня.

Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Так, за прогнозами синоптиків, вночі 18-19 травня у західних (крім Закарпаття), Житомирській, Вінницькій областях на поверхні ґрунту очікуються заморозки 0-3° (I рівень небезпечності, жовтий).

Водночас 17-18 травня в Україні, крім південно-східних, Кіровоградської, більшості районів Миколаївської, Львівської та Закарпатської областей, оголошено надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Нагадаємо, раніше доктор географічних наук Світлана Бойченко зазначила, що цього року травнева погода буде теплішою, ніж торішня. У травні на українців чекають дощі, через що приходу раннього літа очікувати не варто, пише "УНІАН".

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