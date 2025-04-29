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До Дня Незалежності частина українців отримає грошову допомогу: кого торкнуться виплати
Кошти одержувачам мають переказати автоматично на банківські рахунки або через відділення поштового зв’язку.
До 24 серпня 2025 року в Україні здійснять спеціальні грошові виплати для ветеранів, учасників бойових дій і постраждалих від війни.
Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.
Кабінет міністрів уже затвердив розміри допомоги на 2025 рік.
Особи з інвалідністю внаслідок війни:
І група — 3 100 грн
ІІ група — 2 900 грн
ІІІ група — 2 700 грн
Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, діти ув’язнених у концтаборах — 1 000 грн.
Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3 100 грн.
Члени сімей загиблих військовослужбовців та вдови/вдівці померлих учасників бойових дій — 650 грн.
Учасники війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів — 450 грн.
Виплати будуть здійснені напередодні Дня Незалежності. Кошти одержувачам мають автоматично переказати на банківські рахунки або через відділення поштового зв’язку.
Нагадаємо, від 2025 року в Україні підвищили податок на нерухомість. Він стягуватиметься з власників квартир і будинків, якщо їхня площа перевищить встановлений норматив.