До Дня Незалежності частина українців отримає грошову допомогу: кого торкнуться виплати

Виплати військовим

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До 24 серпня 2025 року в Україні здійснять спеціальні грошові виплати для ветеранів, учасників бойових дій і постраждалих від війни.

Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Кабінет міністрів уже затвердив розміри допомоги на 2025 рік.

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Особи з інвалідністю внаслідок війни:

І група — 3 100 грн

ІІ група — 2 900 грн

ІІІ група — 2 700 грн

Учасники бойових дій, постраждалі учасники Революції Гідності, діти ув’язнених у концтаборах — 1 000 грн.

Особи з особливими заслугами перед Батьківщиною — 3 100 грн.

Члени сімей загиблих військовослужбовців та вдови/вдівці померлих учасників бойових дій — 650 грн.

Учасники війни, колишні в’язні концтаборів, примусово вивезені на роботи, діти партизанів — 450 грн.

Виплати будуть здійснені напередодні Дня Незалежності. Кошти одержувачам мають автоматично переказати на банківські рахунки або через відділення поштового зв’язку.

Нагадаємо, від 2025 року в Україні підвищили податок на нерухомість. Він стягуватиметься з власників квартир і будинків, якщо їхня площа перевищить встановлений норматив.