Укрaїнa
23
1 хв

До Дня закоханих курсуватимуть спеціальні рейси "Укрзалізниці": що про них відомо

Романтичні поїзди під паровозом курсуватимуть у Києві та Львові.

Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Романтичний поїзд

Романтичний поїзд / © Укрзалізниця

До Дня закоханих у Києві та Львові курсуватимуть традиційні Романтичні експреси. “Укрзалізниця” вже оголосила про старт продажу квитків.

Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці в Telegram.

Потяги до Дня закоханих: що відомо

Святкові поїзди вирушатимуть під паротягами, що гарантує пасажирам тепло та світло під час подорожі. Романтичні експреси призначені для всіх закоханих — незалежно від віку, тривалості стосунків чи приводу для поїздки.

Квитки вже доступні у застосунку Укрзалізниці. Для військовослужбовців вони також відкриті у застосунку «Армія+». Пасажири-захисники та захисниці, які скористаються цією можливістю, отримають подарунки у купе від партнерів Укрзалізниці.

Романтичний експрес - розклад потягів

У Києві експрес курсуватиме за маршрутом Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний, а у Львові — Львів — Львів-Романтичний.

Розклад руху:

  • Київ — о 14:45 та 19:10

  • Львів — о 15:30 та 19:00

Подорож триватиме трохи більше двох годин та розпочинатиметься і завершуватиметься на центральних вокзалах обох міст. Пасажирам обіцяють поїздку під справжнім паровозом у новому люкс-вагоні з купе на двох, романтичною музикою та святковою атмосферою.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, російські війська атакували залізничну інфраструктуру в Сумській області, пошкодивши локомотив і контактну мережу. Через це деякі рейси курсують із затриманнями.

