До Дня закоханих курсуватимуть спеціальні рейси "Укрзалізниці": що про них відомо
Романтичні поїзди під паровозом курсуватимуть у Києві та Львові.
До Дня закоханих у Києві та Львові курсуватимуть традиційні Романтичні експреси. “Укрзалізниця” вже оголосила про старт продажу квитків.
Про це йдеться у повідомленні Укрзалізниці в Telegram.
Потяги до Дня закоханих: що відомо
Святкові поїзди вирушатимуть під паротягами, що гарантує пасажирам тепло та світло під час подорожі. Романтичні експреси призначені для всіх закоханих — незалежно від віку, тривалості стосунків чи приводу для поїздки.
Квитки вже доступні у застосунку Укрзалізниці. Для військовослужбовців вони також відкриті у застосунку «Армія+». Пасажири-захисники та захисниці, які скористаються цією можливістю, отримають подарунки у купе від партнерів Укрзалізниці.
Романтичний експрес - розклад потягів
У Києві експрес курсуватиме за маршрутом Київ-Пасажирський — Київ-Романтичний, а у Львові — Львів — Львів-Романтичний.
Розклад руху:
Київ — о 14:45 та 19:10
Львів — о 15:30 та 19:00
Подорож триватиме трохи більше двох годин та розпочинатиметься і завершуватиметься на центральних вокзалах обох міст. Пасажирам обіцяють поїздку під справжнім паровозом у новому люкс-вагоні з купе на двох, романтичною музикою та святковою атмосферою.
