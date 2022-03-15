До Дніпра перевезли чотирьох передчасно народжених малюків з Луганщини: вага двох - менше 1,5 кг

До Дніпра перевезли чотирьох передчасно народжених малюків з Луганщини: вага двох - менше 1,5 кг

Малюки потребували довготривалої реабілітації.

Чотирьох передчасно народжених малюків, двоє з яких важать менше 1500 грамів, евакуйовано з Лисичанська до Дніпра.

Про це повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

За словами очільника регіону, протягом 16 діб медичний персонал Луганської обласної дитячої клінічної лікарні під обстрілами рятував життя чотирьом передчасно народженим малюкам. Новонароджені, які мали мали вагу менше 1,5 кг, були слабкі, а тому потребували довготривалої реабілітації. Один був киснезалежний, другий – тільки почав дихати самостійно.

Наразі немовлят доправлено до Дніпровської обласної дитячої клінічної лікарні. Ними там опікуються фахівці-неонатологи.

"Через постійні обстріли обласної дитячої лікарні, її найменших та найслабкіших пацієнтів доводилось щодня спускати у підвальне приміщення, постійно ризикуючи їх крихкими життями. Тому було вирішено евакуюваи їх в більш безпечне місце – до Дніпровської обласної дитячої клінічної лікарні", - повідомив голова Луганської області.

Крім того, разом із пацієнтами до Дніпра переїхали двоє дітей медпрацівників Луганської обласної дитячої клінічної лікарні.

Нагадаємо, у Луганській області за минулий тиждень народились 30 маленьких українців: 20 хлопчиків та 10 дівчаток.

Читайте также: