До Днів пам'яті і примирення та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні ТСН проведе спецвипуски новин з Берліна

8 та 9 травня в ефірі марафона "Єдині новини" глядачі можуть подивитися спеціальні випуски новин, які ТСН проведе з Берліна. Ведучими ефіру будуть Наталія Мосейчук та Руслан Шапіров, а також Алла Мазур. Виїзна студія ТСН у Берліні розташується просто неба, неподалік Бундестага – будівлі парламенту Німеччини. Трансляція 1+1 в рамках загальнонаціонального марафону відбудеться 8 травня з 15:00 до 21:00 і 9 травня з 21:00.

“Берлін - це місто, де відбулася перемога над нацизмом, де його було остаточно розгромлено. У 21 столітті нацизм став називатися рашизмом. Ми будемо говорити про паралелі та трансформації, про те, як пережила цей досвід Німеччина і що доведеться пережити росії. В ефірі ми покажемо факти, місця, події і їх наслідки для всього світу тоді, і зараз, під час війни в Україні. У випуску ТСН 8 травня ми розберемось, чому "свято" перемоги прийняло жахливі форми. Ми не забудемо про тих, хто “вбивав коричневу чуму” і тих, хто зараз захищає Україну і всю Європу. Також у цей день, 8 травня - в Україні День матері. Спасибі і низький уклін всім матерям наших захисників. Ви народили націю нескорених”, - сказала ведуча ТСН Наталія Мосейчук.

Наталія Мосейчук / Прес-служба 1+1 Media

Під час ефіру ТСН презентують ексклюзивні матеріали про Другу Світову війну та сучасну війну України проти російських окупантів. У випусках детально розберуть на складники поняття “нацизм” з усіма його проявами, причинами та наслідками. ТСН проведе історичні паралелі між Другою світовою війною та нинішньою війною росії проти України.

Глядачі побачать серію ексклюзивних сюжетів, зорема про бункер Гітлера, у якому очільник нацистського режиму покінчив життя самогубством, та дізнаються, де ховається зараз путін та чому на нього чекає та сама участь. В ефірі покажуть репортаж із міста Пирна, в якому нацисти під час Другої світової війни вчилися вбивати та відпрацьовували технологію газових камер та інше. Спекор ТСН Неллі Ковальська у своєму сюжеті розповість про життя Німеччини під час радянської окупації очима самих німців. А Наталія Фібріг у репортажі покаже жахи німецького міста Деммин, у якому “біснувалась” російська армія, в результаті чого понад 900 німців покінчили життя самогубством.

Алла Мазур / Прес-служба 1+1 Media

Спеціальні гості ефіру відверто розкажуть, чому німці і досі відчувають сором за злочини нацистського режиму, та як здолали шлях від головних злочинців світу до каяття. Водночас під час ефіру піднімуть питання, чи можливо вилікувати фашизм в головах мешканців росії та як це зробити.

Також у випусках ТСН покажуть історії життя українок в Німеччині, чиї чоловіки зараз на фронті, та історії волонтерів, які будучи далеко від Батьківщини працюють вдень і вночі для перемоги України.

Вмикайте 8 та 9 травня марафон "Єдині новини" та дивіться спеціальні випуски ТСН з Берліна до Днів пам'яті і примирення та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.