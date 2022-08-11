До Дня Незалежності планують запустити поїзд між Варшавою та Рава-Руською: всі деталі

Від 24 серпня планується запустити роботу європейської колії зі Львівщини до Варшави у Польщі. Нововведення має оптимізувати пункт перетину для біженців, які тимчасово проживають в Європі.

Про це повідомив заступник начальника обласної військової адміністрації Юрій Бучко.

За його словами, спочатку це будуть два вагони, які доїжджатимуть до Раві-Руської. У цьому місті є митниця, оскільки цей пункт працював близько 20 років тому, тож залишилося добудувати вузьку дорогу та провести ремонт вокзалу.

"Зараз активно ведуться роботи на залізниці поблизу Рави-Руської. Плануємо до Дня Незалежності запустити поїзд з Європи, з Польщі (це буде два вагони першочергово), який доїжджатиме до Рави-Руської. Думаю, від 24 серпня буде курсувати поїзд із Варшави до Рави-Руської, і, відповідно, наш український поїзд зі Львова до Рави-Руської, де можна буде пересісти і їхати в ту чи іншу сторону. Там, відповідно, є митний пост, прикордонний пост", - заявив він.

За його словами, цей пункт пропуску не працював понад 20 років, але нині його відновили, добудовують на ньому вузьку колію та ремонтують вокзал. Доки триватиме його реконструкція планують створити тимчасові митні та прикордонні павільйони для пропуску пасажирів.

Бучко наголосив, що завдяки ще одному потягу до Варшави можна буде розвантажити наземний кордон. Також це дозволить прискорити дорогу до польської столиці щодо інших наземних шляхів.

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