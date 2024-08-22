До Дня прапора і Незалежності: поліція попередила про високу ймовірність обстрілів РФ

На території країни, крім Донецької, Луганської, Сумської та Херсонської областей, очікується проведення 486 заходів з нагоди державних свят.

Про це повідомила Нацполіція із посиланням на заяву начальника Департаменту превентивної діяльності Національної поліції України Максима Ахрамєєва.

⁠Керівник департаменту наголосив, що цими днями існує висока ймовірність завдавання країною-агресоркою чисельних ракетних обстрілів по території України, тому необхідно особливу увагу приділяти чіткому алгоритму дій під час сигналів "Повітряна тривога" або "Ракетна небезпека".

"До забезпечення посилених заходів безпеки будуть залучені наряди поліції, слідчо-оперативні групи, групи вибухотехніків, кінологів та інші служби", — зазначили в Нацполіції.

Також правоохоронці звернулися до українців з проханням також самостійно дбати про свою безпеку, реагувати на сигнали тривоги, перебувати в укриттях під час сигналів, не чіпати підозрілі предмети, повідомляти до поліції про порушення правопорядку.

Нагадаємо, військовий експерт, оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко надав прогноз щодо можливих російських обстрілів. На його думку, якщо окупанти не завдадуть ракетного удару вихідними, до Дня Незалежності, то, можливо, здійснять його на початку опалювального сезону.

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