До другого читання мобілізаційного закону подали загалом понад 4 тисячі правок

Із загальною кількістю понад 4 тисячі поправок розпочалося доопрацювання у другому читанні законопроєкту про мобілізацію.

Народні депутати подали понад 4 тисячі правок до другого читання мобілізаційного законопроєкту.

Про це секретар Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони і розвідки, полковник Служби безпеки України Роман Костенко (парламентська фракція “Голос”) повідомив "Укрінформу".

"До законопроєкту про мобілізацію подали 3776 правок в електронному режимі. Також подавали вручну – це ще орієнтовно 500 правок. До кінця тижня їх вноситимуть у порівняльну таблицю", – розповів Костенко.

Нагадаємо, раніше нардеп Олексій Гончаренко повідомив, що Верховна Рада України розгляне законопроєкт про мобілізацію у другому читанні 6 березня.

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