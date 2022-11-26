До енергосистеми підключили ще один блок АЕС, однак все ще спостерігається дефіцит електроенергії

До енергосистеми України підключили ще один атомний блок, однак дефіцит від потреби споживання становить 25%.

Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".

​​"Станом на 11:00 введено в роботу ще один атомний блок, збільшується потужність до планового рівня на інших. Таким чином виробники електроенергії зараз покривають близько 75% потреб споживання. Проте ще 25% електроенергії все ще залишаються в дефіциті, тому сьогодні на всій території України діє режим обмеження споживання", - йдеться у повідомленні.

Компанія також наголосила, що більше не зазначає, які саме види відключень, аварійні чи планові, будуть застосовані: це вирішують обленерго.

"Зараз ми змінили тактику, і доводимо до обленерго не те, на скільки мегават треба обмежити споживання в кожній області, а навпаки, яким є ліміт споживання в області", - зазначив голова правління "Укренерго" Володимир Кудрицький.

Тобто диспетчери обленерго отримують показник споживання для області, перевищувати який не можна. А от схему відключень, яка дозволить дотримуватися встановленої норми споживання, кожне обленерго складає самостійно.

Масована ракетна атака по об'єктах критичної інфраструктури 23 листопада

У середу, 23 листопада, Росія здійснила масоиваний ракетний удар по Україні, зокрема по Києву та Київській області.

Мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що росіяни запустили на столицю 31 ракету. ЗСУ збили 21 ворожу ракету.

Того дня майже вся Україна залишилась без електроенергії, у багатьох містах були проблеми з електропостачанням.

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