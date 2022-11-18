До Херсона поїде перший потяг: ним попрямують пасажири, які придбали "квиток до перемоги"

До Херсона запускають перший потяг. Ним поїдуть пасажири, які хочуть скористатися "квитком до перемоги".

"Укрзалізниця" запускає перший потяг з Києва до Херсону. Він поїде вже сьогодні, 18 листопада, о 22:14.

Про це повідомив депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань.

"Укрзалізниця запускає поїзд з Києва до Херсону. Перший рейс вже сьогодні о 22:14 зі столиці, а завтра орієнтовно о 09:00 в Херсоні. Ним поїдуть близько 200 пасажирів, які придбали "квиток до перемоги", вагони ж розписали українські митці", — розповів Хлань.

Депутат наголосив, що поїзди відправлятимуться з Києва по парних числах, а з Херсона — по непарних.

Нагадаємо, до звільненого від російських окупантів Херсона відправили ще 210 терміналів супутникового зв'язку Starlink. Протягом двох тижнів по області з'явиться ще 60 точок Wi-Fi.

Крім того, на деокупованій частині Херсонщини повернули електропостачання до трьох населених пунктів – Великої Олександрівки, Новодмитрівки та Старосілля, а в обласному центрі "Укрпошта" відкриває перші два відділення та починає виплати пенсій.

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