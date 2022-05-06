До Херсону приїхав путінський прихвостень і заявив, що "Росія тут назавжди"

До Херсону приїхав путінський прихвостень і заявив, що "Росія тут назавжди"

Секретар генеральної ради путінської партії "Единая Россия" Андрій Турчак приїхав до окупованого Херсон і заявив, що нібито "Росія тут назавжди".

Турчак вважає, що український Херсон "житиме і розвиватиметься разом з Росією".

Про це пишуть російські пропагандистські ЗМІ.

"Росія тут назавжди. В цьому не має бути сумнівів. Жодного повернення в минуле не буде. Ми житимемо разом, розвиватимемо цю багату область, багату історичною спадщиною, людьми, які тут проживають", — заявив Турчак.

Однак, за словами путінського прихвостня, "статус області у будь-якому випадку визначають самі мешканці".

Нагадаємо, заступник Херсонської обласної ради Юрій Соболевський повідомив, що у тимчасово окупованих містах області загарбники хочуть встановити свою "владу" та знищити фінансову систему.

Крім того, радник голови МВС України Вадим Денисенко заявив, що президент Росії Володимир Путін 9 травня може оголосити про анексію Донецької, Луганської, Херсонської та частини Запорізької областей.

Як зараз живуть люди на тимчасово окупованих територіях Херсонщини

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