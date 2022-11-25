До Херсона скоро повернеться світло: місцевим дали важливі поради, щоб зберегти електроприлади від поломок

До Херсона та прилеглих населених пунктів вже скоро повернеться електроенергія. Місцевим дали поради, як зберегти електроприлади від поломок та не перевантажити мережу.

Очільник Херсонської ОВА Ярослав Янушевич просить херсонців залишити ввімкненим лише світло в оселях, аби не перевантажити електромережу. Згодом поступово можна буде ввімкнути інші прилади.

Про це він написав у своєму телеграмі.

"Херсонці, аби ваші електроприлади не згоріли, не вмикайте їх, щойно з’явиться світло. Можливі коливання напруги від 190 до 260 вольт. Залишіть увімкненим тільки освітлення", — закликав очільник області.

Янушевич просить не перевантажувати електромережу, адже вона може не витримати. В такому разі місцеві можуть знову залишитися без світла.

"Як тільки ситуація з електропостачанням стабілізується, можете поступово вмикати побутові електроприлади. Якщо помічаєте коливання напруги, одразу вимикайте всі прилади. Прошу максимально серйозно поставитися до цього прохання! Також попередьте близьких!" — закликав Янушевич.

Нагадаємо, російські військові у четвер, 24 листопада, масовано обстріляли житлові райони Херсона. Кількість загиблих зросла до 7 осіб, ще 21 людина отримала травми.

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