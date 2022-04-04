До Хмельницького переїхало шість підприємств з "гарячих точок": заявки є ще

До Хмельницького переїхало шість підприємств з "гарячих точок": заявки є ще

Місто звернулося до уряду, аби був законодавчо закріплений спрощений механізм для передачі землі під бізнес.

Від початку війни Росії в Україні, 24 лютого, до Хмельницької області переїхало шість підприємств з регіонів, які охоплені активними бойовими діями.

Про це розповів міський голова Хмельницького Олександр Симчишин.

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"Шість підприємств наразі уже тут, шість на завершальній стадії. Ще десять заявок ми отримали і починаємо спілкування. Тобто більше двох десятків підприємств маємо зараз комунікацію. Сподіваємося, що вони прийдуть і будуть в нас працювати", - наголосив мер міста.

За його словами, розміщає своє виробництво переважно легка і переробна промисловість.

Також міський голова розповів про можливість оренди земельних ділянок для бізнесу та процедуру відшкодування для тих, хто надаватиме площі для підприємств, що переїхали.

"Хочемо аукціон розпочати на право оренди на земельні ділянки. Можливо, теж якийсь бізнес придбає й буде господарювати. Звернулись до Кабміну, аби був законодавчо закріплений спрощений механізм для передачі землі під бізнес, під промисловість. Також звернулися до Кабміну щоби було розроблено механізм і було відшкодування для того бізнесу, який понад місяць і до цього дня дав свої площі для тих українців, які приїхали до нас із тих міст, де фронт",- зауважив очільник Хмельницького.

До слова, Хмельницька обласна військова адміністрація шукає вільні приміщення, території та законсервовані потужності, де можна розмістити евакуйовані підприємства.

Як повідомлялося, у Франківську запустили платформу для допомоги підприємцям, які хочуть переїхати до регіону. Проєкт Save Business Now спрямований допомогти українським підприємствам з релокацією бізнесу в Івано-Франківськ та область. На ньому виробники можуть отримати вичерпну інформацію про фінансову та іншу підтримку бізнесу, посилити економічні процеси на територіях, де не ведуться бойові дії.

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