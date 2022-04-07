До Хмельницької області переїхало 128 тисяч переселенців: дехто вже знайшов роботу

До Хмельницької області переїхало 128 тисяч переселенців: дехто вже знайшов роботу

Понад пів тисячі осіб звернулися до служби зайнятості.

На тимчасове проживання до Хмельницької області переїхало 128 тисяч українців з регіонів, де ведуться активні бойові дії.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.

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Серед переселенців вже є ті, хто на Хмельниччині отримав статус безробітного. Дехто навіть вже офіційно працевлаштований.

"До Хмельницької обласної служби зайнятості вже звернулися 567 вимушено переміщених осіб. Переважна більшість - жителі Києва та Київської, Харківської, Донецької і Луганської областей. З них працевлаштовано 26 людей, а 196 — отримали статус безробітних", -- наголосив керівник регіону.

За його словами, загалом від початку масштабного вторгнення російських загарбників до України, 24 лютого, в області побувало близько 300 тисяч переселенців.

Як повідомлялося, до Хмельницького переїхало шість підприємств з "гарячих точок": заявки є ще. Розміщує своє виробництво переважно легка і переробна промисловість.

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