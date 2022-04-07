До Хмельницької області переїхало 128 тисяч переселенців: дехто вже знайшов роботу

Понад пів тисячі осіб звернулися до служби зайнятості.
На тимчасове проживання до Хмельницької області переїхало 128 тисяч українців з регіонів, де ведуться активні бойові дії.
Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Гамалій.
Серед переселенців вже є ті, хто на Хмельниччині отримав статус безробітного. Дехто навіть вже офіційно працевлаштований.
"До Хмельницької обласної служби зайнятості вже звернулися 567 вимушено переміщених осіб. Переважна більшість - жителі Києва та Київської, Харківської, Донецької і Луганської областей. З них працевлаштовано 26 людей, а 196 — отримали статус безробітних", -- наголосив керівник регіону.
За його словами, загалом від початку масштабного вторгнення російських загарбників до України, 24 лютого, в області побувало близько 300 тисяч переселенців.
Як повідомлялося, до Хмельницького переїхало шість підприємств з "гарячих точок": заявки є ще. Розміщує своє виробництво переважно легка і переробна промисловість.