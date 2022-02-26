До Івано-Франківська дісталися перші біженці: люди несуть їм їжу, речі та іграшки для дітей

До Івано-Франківська дісталися перші біженці: люди несуть їм їжу, речі та іграшки для дітей

Містяни зносять усе необхідне - від ковдр та подушок до продуктів і навіть іграшок для дітей.

До Івано-Франківська дісталися перші біженці. Наразі їх небагато - до сотні.

Про це повідомляють журналісти ТСН.

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Міський голова Руслан Марцінків припускає: багато хто проїжджає місто транзитом і їде долі у гірські райони виключно з остраху, адже Івано-Франківськ одним з перших у перші ж хвилини російської агресії зазнав ворожого удару (ракетами був обстріляний військовий аеродром).

Інша причина - через великі затори на дорогах більшість біженців ще не встигли дістатися Івано-Франківська.

Тож місто посилено готується до прийому біженців. Наразі готують школи. Містяни зносять усе необхідне - від ковдр та подушок до продуктів і навіть іграшок для дітей. Прихисток облаштовують не лише волонтери, на допомогу прийшли батьки школярів і навіть самі учні. Шкільні кухарі готують теплу їжу.



"Вже починають поступати біженці. І вони перебувають у нас у закладах освіти. В нас все забезпечено, чітко прописано.

Ми маємо свою особливість. Івано-Франківськ був один з перших обстріляний ракетами. Тому люди, коли чують цю інформацію, обирають гірську місцевість. І сьогодні дуже багато людей в напрямку Яремче, гірських сіл", - сказав Марцінків.



До Івано-Франківська дісталися перші біженці - місто готується до приймання більшої кількості людей

"Ми самі з Києва. Поїзд дуже загрузився, дуже багато людей було. Ми із Запоріжжя, побоялися повертатися додому з відпочинку. Через дітей вирішили поки що тут зупинитися. Далі будемо дивитися по ситуації. Там батьки залишилися, брат, зараз ховаються", - розповідають біженці.

"Будемо годувати борщем, каша гречана, сарделька, салат, кампот. Все у нас для того є. Дуже велика кількість людей, які запропонували нам допомогу. Люди несуть, і несуть без міри. Борщ дуже смачнмй, приготовлений із любовю. Дівчата всі стараються - подивіться скільки всього люди нанесли. Масу всього несуть. Чоловік навіть телятко зарізав для того, щоб принести. Я просто здивована наскільки люди не шкодують всього. Це ознає що ми одне ціле", - кажуть кухарі.