До Івано-Франківська з Києва людей евакуйовуватимуть автобусами

До Івано-Франківська з Києва людей евакуйовуватимуть автобусами

Людей вивозитимуть з регіонів, які під обстрілами.

Від Івано-Франківська до Києва відправлять автобуси для евакуації людей.

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Про це сьогодні, 8 березня, повідомив мер міста Руслан Марцінків у своєму зверненні.

Яка кількість автобісів проводитиме евакуацію, мер не уточнив.

"Однією автівкою багато людей не вивезеш, а поїзди переповнені. Місто долучилось та вирішило організувати системний вивіз людей з регіонів, які зазнають обстрілів. Зокрема, з Івано-Франківська поїде декілька автобусів для евакуації мирного населення Києва", – сказав Марцінків.

За словами міського голови, в Івано-Франківську станом на 8 березня офіційно зареєструвалося 4 тис. переселенців.

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