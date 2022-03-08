До Івано-Франківська з Києва людей евакуйовуватимуть автобусами

Людей вивозитимуть з регіонів, які під обстрілами.
Від Івано-Франківська до Києва відправлять автобуси для евакуації людей.
Про це сьогодні, 8 березня, повідомив мер міста Руслан Марцінків у своєму зверненні.
Яка кількість автобісів проводитиме евакуацію, мер не уточнив.
"Однією автівкою багато людей не вивезеш, а поїзди переповнені. Місто долучилось та вирішило організувати системний вивіз людей з регіонів, які зазнають обстрілів. Зокрема, з Івано-Франківська поїде декілька автобусів для евакуації мирного населення Києва", – сказав Марцінків.
За словами міського голови, в Івано-Франківську станом на 8 березня офіційно зареєструвалося 4 тис. переселенців.
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