До Карпат повернулась зима: гори замітає снігом, вдарили морози (фото)
У високогір’ї Карпат панують зимові умови: снігопад, поривчастий вітер і обмежена видимість
На горі Піп Іван зранку 19 березня спостерігаються складні погодні умови — сніг та щільна хмарність значно ускладнюють видимість. Температура повітря опустилася до -8°C, а вітер посилюється до 12 м/с.
Про це повідомляє ДСНС.
У Карпатах знову нагадали про себе справжні зимові погодні умови. Попри календарну весну, високогір’я накрило снігом, а густий туман фактично «з’їв» краєвиди, створивши небезпечну ситуацію для туристів.
Туристів попередили про небезпеку
За даними спостережень, на вершині Піп Іван переважає хмарна погода зі снігопадом, а пориви південно-східного вітру сягають 12 метрів за секунду. Через це перебування в горах стає не лише некомфортним, а й потенційно ризикованим.
Рятувальники та фахівці вкотре наголошують: такі умови є вкрай небезпечними. Обмежена видимість і сильний вітер можуть призвести до втрати орієнтації та переохолодження.
«Гори зараз не про прогулянки — вони про повагу і обережність. Бережіть себе та відповідально плануйте відпочинок», — зазначили рятувальники.
Мандрівників закликають відповідально планувати свої маршрути, стежити за прогнозами погоди та за можливості відкласти підйоми в гори до стабілізації умов.
Раніше йшлося про те, що березень є перехідним місяцем, тому в Україні можливі різкі зміни погоди. Ймовірність снігопадів, за даними синоптиків, залишається. Сильних морозів до -20…-30°C у березні не очікується, хоча загалом короткочасні похолодання в цей період можливі.