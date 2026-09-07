Зимове перемир’я з Росією: Зеленський розповів про новий план США

Володимир Зеленський / © Associated Press

Реклама

США вивчають можливість домовленостей між Україною та Росією про деескалацію напередодні та протягом зими. Паралельно Вашингтон намагається відновити переговори щодо ширшої мирної угоди.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю Axios.

Реклама

За його словами, американські представники Стів Віткофф і Джаред Кушнер під час поїздок до Москви та Києва привезли нові ідеї, частина яких стосується можливих кроків для зменшення ескалації.

Реклама

«Є ідеї, які стосуються енергетичних об’єктів, постачання зерна, електроенергетичних об’єктів та експорту нафти й газу. В Росії і у нас різні інтереси», — сказав Зеленський.

Чи можливе зимове перемир’я

На запитання, чи передбачає американський підхід одночасно відновлення переговорів і пошук домовленостей, які дозволили б Україні та Росії пройти зиму без серйозної ескалації, Зеленський відповів, що таке розуміння «дуже близьке до реальності цих переговорів».

Він пояснив, що перша мета — відновити дипломатичний процес, а друга — спробувати зробити майбутню зиму не схожою на попередні, коли російські удари по українській енергетиці загострювали війну.

«Мета полягатиме в тому, щоб знайти кроки до або під час зими, які можуть наблизити сторони до миру», — зазначив президент.

Реклама

Водночас американські посадовці визнають, що наразі невідомо, чи вдасться узгодити інтереси Києва й Москви. Попередні спроби домовитися про припинення вогню або паузу в ударах по енергетичних об’єктах не дали результату.

Що Зеленський сказав про позицію Путіна

Президент України вважає, що Володимир Путін розраховує використати ще одну складну зиму, щоб послабити Україну та змусити її до поступок.

«Росія справді думає, що ця зима допоможе їм зламати нас», — сказав він.

Водночас Зеленський припустив, що Кремль не хоче загострювати відносини з Дональдом Трампом напередодні проміжних виборів у США.

Реклама

«У мене таке відчуття, що Путіну потрібен Трамп. Він не хоче… його засмучувати», — зазначив президент.

За його словами, навіть якщо російський очільник не захоче деескалацію, адміністрація Трампа може спробувати чинити на нього тиск.

Зимовий пакет для України

Окремо Зеленський повідомив, що США підтримують підготовку «зимового пакету» для України, який має включати засоби протиповітряної оборони та енергетичну допомогу.

«Йдеться не лише про ракети. Йдеться також про СПГ [скраплений природний газ]… і про заходи з деескалації», — сказав він.

Президент також наголосив, що Росія має власні економічні ризики напередодні зими. За його словами, Україна здатна завдавати ударів по російських можливостях експорту нафти й газу.

Коли можуть відновитися переговори

Зеленський заявив, що Україна хоче використати вересень і жовтень для відновлення дипломатичного процесу. Одним із можливих майданчиків для подальших американо-українських переговорів він назвав Генеральну Асамблею ООН у Нью-Йорку.

Також розглядається можливість нової тристоронньої зустрічі США, України та РФ, однак остаточного рішення наразі немає.

«У нас є вересень і жовтень, щоб знайти хоч якийсь спосіб почати діалог. Без діалогу… ми не досягнемо результату», — сказав голова держави.

Він додав, що Україна має зберігати військову силу протягом усього дипломатичного процесу, а додаткові санкції США проти РФ залишаються вагомим важелем тиску на Кремль.

Нагадаємо, американська делегація відвідала Москву та Київ для обговорення шляхів закінчення російсько-української війни. За словами спецпредставника президента США Стіва Віткоффа, переговори дали «суттєвий прогрес», зокрема щодо планування нових тристоронніх зустрічей.

«За вказівкою президента Трампа переговірники Сполучених Штатів відвідали Москву та Київ, щоб сприяти подальшому діалогу для припинення російсько-української війни», — зазначив він.

Новини партнерів

Новини партнерів