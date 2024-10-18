До кінця 2024 року Україна отримає від США великі пакети допомоги: Зеленський озвучив вартість

Україна отримає до кінця 2024 року низку пакетів військової допомоги від США вартістю 500-750 млн доларів.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю в ефірі національного телемарафону.

За його словами, такою була домовленість з президентом США Джо Байденом, з яким український лідер спілкувався нещодавно.

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“Домовилися, що ми будемо отримувати раз на два-три тижні пакети посилення армії. Деталей не буду говорити. Пакети, я думаю, будуть великі від пів мільярда до 750 млн доларів”, - зауважив президент.

Зеленський додав, що метою цієї допомоги є посилення України у найближчі місяці — жовтні-грудні.

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Нагадаємо, Міністерство оборони США в середу, 16 жовтня, оголосило про 67-й пакет військової допомоги "для задоволення критичних потреб України в галузі безпеки та оборони".

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